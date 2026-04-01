ЄС визнав невідворотність енергетичної кризи і закликав відмовитися від поїздок

Навіть завершення війни на Близькому Сході завтра не стане миттєвим вирішенням проблеми.

Європейська Комісія оприлюднила низку рекомендацій для громадян щодо боротьби з енергетичною кризою, невідворотність якої підтвердили міністри країн ЄС на позачерговій зустрічі 31 березня.

Як пише Politico, війна на Близькому Сході спричинила ситуацію, яка нагадує початок коронавірусної пандемії: повернення до нормального життя не можна гарантувати навіть в разі миттєвого усунення причини, тобто якщо завтра протистояння у Перській затоці завершиться. У Брюсселі закликають зробити все можливе для економії нафти, особливо дизелю та авіаційного палива.

Поради включають роботу з дому, зниження швидкості на автомобільних дорогах на 10 кілометрів на годину, сприяння використанню громадського транспорту та спільним поїздкам на авто. Загалом громадян просять відмовитися від подорожей автомобілем та літаками, наскільки це можливо.

Також країнам ЄС нагадують про потребу розбудовувати відновлювальні джерела енергії. У Брюсселі вважають, що Європа зобов'язана досягти енергетичної незалежності.