З початку повномасштабної війни Україна отримала понад €193 млрд допомоги від ЄС та держав-членів

Із лютого 2022 року країна отримала понад €193 млрд допомоги від ЄС та держав-членів.

Про це заявила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко на засіданні Ради ЄС у закордонних справах, яке відбулося в Києві.

"Це дозволило нам вистояти, продовжувати опір російській агресії і рухатися шляхом реформ", - йдеться в повідомленні.

Свириденко додала, що для України важливі міжнародна підтримка та якнайшвидше розблокування позики ЄС. Це важливо для оборонного планування та стійкості України в умовах війни.

Найближчим часом в Україні планується ухвалити Національну програму адаптації законодавства ЄС. Уряд працює над впровадженням необхідних реформ.

Прем'єр-міністерка також заявила, що Україна готова ділитися своїм досвідом забезпечення роботи енергосистеми в умовах війни. Розпочато підготовку до наступного опалювального сезону вже зараз і відбувається перебудова енергетичної систему країни в рамках планів стійкості регіонів.

"Енергетика — сфера, в якій ми маємо поглиблювати співпрацю з європейськими партнерами і разом посилювати енергетичну незалежність", - йдеться в повідомленні.