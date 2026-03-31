ГоловнаЕкономікаФінанси

З початку повномасштабної війни Україна отримала понад €193 млрд допомоги від ЄС та держав-членів

Свириденко заявила, що Україна очікує якнайшвидше розблокування позики ЄС.

Засідання Ради ЄС у Києві
Фото: Юлія Свириденко

 Із лютого 2022 року країна отримала понад €193 млрд допомоги від ЄС та держав-членів.

Про це заявила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко на засіданні Ради ЄС у закордонних справах, яке відбулося в Києві.

 "Це дозволило нам вистояти, продовжувати опір російській агресії і рухатися шляхом реформ", - йдеться в повідомленні.

Свириденко додала, що для України важливі міжнародна підтримка та якнайшвидше розблокування позики ЄС. Це важливо для оборонного планування та стійкості України в умовах війни.

Найближчим часом в Україні планується ухвалити Національну програму адаптації законодавства ЄС. Уряд працює над впровадженням необхідних реформ.

Прем'єр-міністерка також заявила, що Україна готова ділитися своїм досвідом забезпечення роботи енергосистеми в умовах війни. Розпочато підготовку до наступного опалювального сезону вже зараз і відбувається перебудова енергетичної систему країни в рамках планів стійкості регіонів.

"Енергетика — сфера, в якій ми маємо поглиблювати співпрацю з європейськими партнерами і разом посилювати енергетичну незалежність", - йдеться в повідомленні.

  • Денис Шмигаль заявив, що Україні потрібно щонайменше 5,4 млрд євро для підготовки енергосистеми до зими. Упродовж десятиліття Україна планує відновити генераційні потужності до довоєнних показників.
﻿
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies