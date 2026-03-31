Україна не виконала три структурні маяки МВФ у березні

Станом на кінець березня Україна залишила невиконаними три ключові структурні маяки в межах програми розширеного фінансування (EFF) Міжнародного валютного фонду, пише «Інтерфакс-Україна».

Згідно з даними моніторингу консорціуму RRR4U, затримки стосуються податкових змін, посилення процесу номінації членів наглядових рад державних банків та призначення голови Державної митної служби.

Зокрема, Верховна Рада мала ухвалити закони про скасування пільг з ПДВ для спрощеної системи оподаткування, запровадження податків на цифрові платформи та всі посилки, а також переведення військового збору на постійну основу. Хоча уряд схвалив частину цих ініціатив 30 березня, фінальне голосування у парламенті не відбулося, а законопроєкт щодо ПДВ для ФОП досі перебуває на доопрацюванні.

Ситуація з призначенням очільника Митниці за результатами конкурсу також залишається невизначеною. Конкурсна комісія вже внесла на розгляд Міністерства фінансів кандидатури Руслана Даменцова й Ореста Мандзія, проте станом на вечір 31 березня офіційне рішення уряду про призначення відсутнє. Експерти зазначають, що невиконаним залишилося і зобов'язання щодо затвердження ключових показників ефективності (KPI) для майбутнього керівника відомства, яке мало бути реалізоване ще до кінця лютого.

Окрім основних маяків, уряд і парламент не дотрималися низки інших зобов'язань, прописаних у меморандумі з МВФ. Не були вчасно подані законопроєкти щодо реформування Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, сек'юритизації та іпотечних облігацій. Також Міністерство фінансів не оприлюднило звіт про стан реалізації Національної стратегії доходів, а вакантні посади в Раді Нацбанку залишаються вільними. Попри ці затримки, Україна продовжує виконувати умови щодо відсутності нових валютних та імпортних обмежень, а також вчасно затвердила порядок формування публічних інвестицій.