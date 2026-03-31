Мотовиловець: "Ситуація з бюджетом є критичною. У квітні вирішальні голосування"

7-8 та 28-29 квітня Верховна Рада має розглянути пакети законів, пов’язаних із зобовʼязаннями перед Міжнародним валютним фондом, Світовим банком і програмою Ukraine Facility.

Про це під час презентації щомісячного Моніторингу виконання умов програми МВФ та Плану України в межах Ukraine Facility заявив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Андрій Мотовиловець, передає Lb.ua.

У фракції визнають проблеми в роботі парламенту, зокрема комунікаційні збої та затримки у прийнятті рішень.

"Чи є криза? Так. Чи є недостатня комунікація? Так. Чи є просрочки? Так. Я не буду критикувати уряд. Я не бачу підстав для критики", - заявив Мотовиловець.

Він наголосив, що ситуація з бюджетом є критичною і потребує термінових рішень.

"У нас дійсно критична ситуація з бюджетом і нам треба шукати вихід", - зазначив депутат.

За його словами, у квітні парламент має працювати у посиленому режимі, щоб забезпечити необхідні голосування.

"У квітні у нас наступне засідання 7-8-9-10 числа. На 7-8 буде виставлено виключно закони, пов’язані з Facility, МВФ і Світовим банком. Ми постараємося проголосувати всі другі читання, готові проєкти до другого читання. Також будемо намагатися проголосувати всі перші читання", - сказав він.

Окремий блок голосувань заплановано на кінець місяця.

"28-29 квітня ми будемо голосувати всі другі читання, які будуть підготовлені", - додав Мотовиловець.

Він підкреслив, що без результативних голосувань Україна ризикує не отримати необхідне фінансування міжнародних партнерів.

"Мені відверто досить страшно за те, що може відбуватися, якщо ми не проголосуємо і не отримаємо кошти… У нас дійсно є затримка у фінансуванні — близько 90 млрд євро, вона критична. Є оптимістичний і песимістичний сценарій", - зазначив він.

Мотовиловець також повідомив, що парламент змінює підхід до планування роботи, концентруючи ключові голосування у визначені дні.

"7-8 і 28-29 — проголосувати кожен закон, який буде включений. Навіть військові закони я поставив всі на четвер, і буду ставити тільки на четвер, тому що перші два дні — вівторок і середа — де є максимальна явка, там будуть стояти тільки закони з прив’язкою", - пояснив він.

За його словами, квітень стане вирішальним для ухвалення законів, від яких залежить подальше фінансування країни та виконання міжнародних зобов’язань.