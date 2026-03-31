Скринінг 40+: що може показати обстеження і що далі. Пояснюють терапевт і ендокринолог
"Мадяр" відповів Садовому, який має "багато питань" через дрони в Львові: не збили всього 3% (оновлено)
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Гра в імітацію. Експеримент зі статтею про вигадану республіку в науковому журналі і проблема смітникових видань в Україні
Мерц більше не бачить потреби постачати Україні крилаті ракети "Таурус"
Горіть, як Усть-Луга
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом'яка — 19-річної операторки FPV
Держетнополітики висунуло вимогу Голосіївському монастирю УПЦ розірвати зв'язки з Москвою
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
Головне за вівторок, 31 березня: атака на Нікополь, понад 150 боєзіткнень, онлайн-зустріч з американськими переговорниками

Бойові дії на Донеччині, 151 бойове зіткнення, ворожі обстріли, роковини різанини в Бучі, війна на Близькому Сході. Яким запам’ятається 1497-й день повномасштабної війни.

Наслідки обстрілів росіянами Донецької області
Фото: Телеграм-канал Вадима Філашкіна

На завтра, 1 квітня, запланована онлайн-зустріч з американськими переговорниками, повідомив президент Володимир Зеленський на брифінгу після Бучанського саміту.

Він особисто братиме участь. США представлятимуть сенатор Ліндсі Грем, радник президента Джаред Кушнер, спецпредставник Стів Віткофф та інші. “Проговоримо, де ми знаходимося і як близько ми до тристоронніх домовленостей. Хоча б до тристоронньої зустрічі”, – сказав Зеленський.

Україна на тристоронніх переговорах готова на компроміс: припинити вогонь на поточних лініях.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 31 березня відбулося 151 бойове зіткнення.

Третина з них (51) на Покровському напрямку.

У Нікополі 11 людей отримали поранення через атаку російського FPV-дрона, повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

У місті також пошкоджені п’ятиповерхівки та магазини. Вогонь знищив автівку.

«Троє людей госпіталізовані. 16-річна дівчинка і 28-річна жінка – "важкі". 25-річна постраждала – у стані середньої тяжкості. Медики надають всю необхідну допомогу», - додав очільник області.

У роковини різанини в Бучі в Україні провели неформальне засідання міністрів закордонних справ Євросоюзу. Участь взяли міністри закордонних справ усіх країн ЄС, окрім Угорщини.

На сайті МЗС України опублікували спільну заяву за результатами засідання. Міністри та висока представниця ЄС з закордонних справ Кая Каллас підтвердили відданість забезпеченню повної відповідальності Російської Федерації за будь-які порушення міжнародного права в Україні або проти неї, включаючи агресію, що порушує Статут Організації Об'єднаних Націй.

Україна скерувала до Ізраїлю запит на екстрадицію Тимура Міндіча у справі «Мідас».

Затримка із поданням запиту виникла через необхідність доукомплектування матеріалів.

Міжнародний консорціум розслідувачів опублікував стенограми телефонних розмов міністра закордонних справ Угорщини Петером Сіярто, які свідчить, що угорський урядовець неодноразово діяв в інтересах Кремля на зустрічах та зустрічах лідерів Європейського Союзу впродовж останніх років і докладав зусиль для виключення зі санкційного списку ЄС російських олігархів та організацій.

Стенограма та аудіозапис розмов Сіярто були отримані та засвідчені консорціумом розслідувальних видань, до якого увійшли VSquare, FrontStory, Delfi Estonia, The Insider та Центр розслідувань Яна Куціяка.

Найповніша картина сьогоднішнього дня - на нашому сайті.

Тримаймося!

