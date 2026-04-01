Трамп планує залишити Іран через 2-3 тижні - з угодою або без неї

У середу ввечері президент США звернеться до нації з "важливою інформацією про Іран".

Президент США Дональд Трамп заявив, що американські війська "залишать" Іран через 2-3 тижні, і це не залежатиме від того, чи буде підписано між Вашингтоном і Тегераном мирну угоду.

Як пише BBC, республіканець стверджує, що США досягли повного панування в небі над ісламською республікою, її флот зруйнований, а лідери "благають про підписання угоди".

Ознакою перемоги Трамп назвав той факт, що Іран "не буде спроможний створити ядерну зброю упродовж довгих років".

Прессекретарка президента Керолайн Лівітт анонсувала, що у середу ввечері Трамп звернеться до американської нації. Під час телепромови він має надати "важливу нову інформацію про Іран".