Партизани "АТЕШ" знищили тепловоз у Ростовській області та зірвали постачання військових вантажів РФ на Запоріжжя

Рух потягів на ділянці заблокований.

Фото: скріншот з відео

Агенти партизанського руху "АТЕШ" здійснили диверсію в Ростовській області РФ, знищивши тепловоз у районі залізничної станції Лиховська – одного з ключових логістичних вузлів постачання російських військ на Запорізькому напрямку.

Про це "АТЕШ" повідомляє у Телеграмі.

За інформацією партизаниського руху, тепловоз повністю знищений і не підлягає відновленню. Саме через Лиховський вузол проходять ешелони з боєприпасами, паливом і бронетехнікою, які забезпечують підрозділи ЗС РФ у зоні активних бойових дій.

Прямі збитки від втрати локомотива оцінюються у понад 150 тисяч доларів. Водночас у русі наголошують: реальні втрати для російської сторони значно більші. Російська залізниця вже стикається з гострим дефіцитом справних тепловозів, а можливості їх відновлення практично вичерпані.

У результаті диверсії рух потягів на ділянці був заблокований. Частина ешелонів із військовими вантажами застрягла в тилу, що призвело до зриву постачання. 

Поки росіяни намагаються знайти заміну знищеному локомотиву, підрозділи на передовій залишаються без запланованого поповнення боєприпасів.

