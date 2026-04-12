На Дніпропетровщині унаслідок обстрілі РФ постраждала людина

Упродовж минулої доби російські окупанти здійснили обстріли Синельниківського району Дніпропетровщини.
Про це повідомляє очільник ОВА Олександр Ганжа.
"Одна людина дістала поранень. Ворог атакував Синельниківщину. Пізно ввечері росіяни спрямували FPV-дрон на Межівську громаду. Горіли гараж та автівка", – ідеться у повідомленні.
Також, учора о 15:00 через ворожий удар по району поранень дістав 51-річний чоловік. Він госпіталізований у важкому стані.
- У Нікополі внаслідок влучання FPV-дрона загинув 67-річний чоловік, який перебував за кермом вантажівки.