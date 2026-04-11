Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Відео​«Холодна Рада» і гарячі сварки: як парламент голосував за проєкти, які вимагали ЄС та МВФ
ЕксклюзивОчільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
ЕксклюзивВироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
ФотоВідбувся великодній обмін полоненими. Додому повернулися майже 200 українців (доповнено)
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
ГоловнаСуспільствоВійна

Головне за суботу, 11 квітня: обмін полоненими, вбивство евакуаційної групи, удар по Краматорську, протести в Будапешті

Бойові дії на Донеччині, 101 бойове зіткнення, ворожі обстріли. Яким запам’ятається 1508-й день повномасштабної війни.

Дружківка, 11 квітня 2026
Фото: ДСНС

Сьогодні, 11 квітня, відбувся обмін полоненими між Україною та РФ. Додому повертаються 175 наших військовослужбовців та семеро цивільних. Вік наймолодшого звільненого - 22 роки, найстаршому виповнилося 63 роки.

Про це повідомили президент України Володимир Зеленський та Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими.

Військові захищали Україну на різних напрямках: у Маріуполі, на ЧАЕС, на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському, Курському напрямках. Серед них є поранені.

У Коорштабі зазначили, що особливість сьогоднішнього обміну в тому, що практично усі звільнені бранці - як військові, так і цивільні - утримувалися в полоні з 2022 року. Зокрема вдалося визволити 25 офіцерів, яких раніше російська сторона категорично відмовлялася обмінювати.



Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 11 квітня відбулося 101 бойове зіткнення.

Після 16:00, коли набуло чинності великоднє перемир’я, на фронті було зафіксовано 469 випадків порушень режиму припинення вогню. А саме: 22 штурмові дії противника, 153 обстріли, 19 ударів дронами-камікадзе ("Ланцет", "Молнія") та 275 ударів fpv-дронами.



Попри так зване “припинення вогню”, сьогодні близько 17:30 поблизу Гуляйпільського з використанням fpv-дронів окупанти вбили групу українських поранених.



Сьогодні зранку війська РФ вдарили по середмістю Краматорська «ФАБ-250 з модулем УМПК». Поранені десять людей, повідомили Донецька обласна прокуратура та начальник ОВА Вадим Філашкін.

Унаслідок обстрілу отримали мінно-вибухові, черепно-мозкову травми та осколкові поранення чотири жінки та шестеро чоловіків. Двоє з постраждалих у тяжкому стані.

За даними Філашкіна, росіяни скинули на місто 3 авіабомби, одна з них поцілила в житловий будинок. Пошкоджено 7 багатоповерхівок, адмінбудівлю і 8 автівок.

Сьогодні ворог понад 60 разів атакував Дніпропетровщину, є загиблий та поранена.



У Будапешті у п’ятницю понад 100 тисяч людей зібралися на Площі Героїв на антиурядовому концерті-протесті за участю десятків найпопулярніших виконавців країни.

Як пише АР,  захід відбувся за два дні до парламентських виборів і став закликом для громадян прийти на дільниці та проголосувати за зміну влади.

Учасники акції, переважно молодь, часто скандували антиурядові гасла, зокрема «Ruszkik haza!» («Росіяни – додому!»). Це гасло походить із антирадянської революції 1956 року і знову набуло актуальності.



Найповніша картина сьогоднішнього дня - на нашому сайті.

Тримаймося!

Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies