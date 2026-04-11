Головне за суботу, 11 квітня: обмін полоненими, вбивство евакуаційної групи, удар по Краматорську, протести в Будапешті

Сьогодні, 11 квітня, відбувся обмін полоненими між Україною та РФ. Додому повертаються 175 наших військовослужбовців та семеро цивільних. Вік наймолодшого звільненого - 22 роки, найстаршому виповнилося 63 роки.
Про це повідомили президент України Володимир Зеленський та Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими.
Військові захищали Україну на різних напрямках: у Маріуполі, на ЧАЕС, на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському, Курському напрямках. Серед них є поранені.
У Коорштабі зазначили, що особливість сьогоднішнього обміну в тому, що практично усі звільнені бранці - як військові, так і цивільні - утримувалися в полоні з 2022 року. Зокрема вдалося визволити 25 офіцерів, яких раніше російська сторона категорично відмовлялася обмінювати.
Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 11 квітня відбулося 101 бойове зіткнення.
Після 16:00, коли набуло чинності великоднє перемир’я, на фронті було зафіксовано 469 випадків порушень режиму припинення вогню. А саме: 22 штурмові дії противника, 153 обстріли, 19 ударів дронами-камікадзе ("Ланцет", "Молнія") та 275 ударів fpv-дронами.
Попри так зване “припинення вогню”, сьогодні близько 17:30 поблизу Гуляйпільського з використанням fpv-дронів окупанти вбили групу українських поранених.
Про це повідомляє проєкт DeepState.
Сьогодні зранку війська РФ вдарили по середмістю Краматорська «ФАБ-250 з модулем УМПК». Поранені десять людей, повідомили Донецька обласна прокуратура та начальник ОВА Вадим Філашкін.
Унаслідок обстрілу отримали мінно-вибухові, черепно-мозкову травми та осколкові поранення чотири жінки та шестеро чоловіків. Двоє з постраждалих у тяжкому стані.
За даними Філашкіна, росіяни скинули на місто 3 авіабомби, одна з них поцілила в житловий будинок. Пошкоджено 7 багатоповерхівок, адмінбудівлю і 8 автівок.
Сьогодні ворог понад 60 разів атакував Дніпропетровщину, є загиблий та поранена.
Пошкоджено інфраструктуру.
У Будапешті у п’ятницю понад 100 тисяч людей зібралися на Площі Героїв на антиурядовому концерті-протесті за участю десятків найпопулярніших виконавців країни.
Як пише АР, захід відбувся за два дні до парламентських виборів і став закликом для громадян прийти на дільниці та проголосувати за зміну влади.
Учасники акції, переважно молодь, часто скандували антиурядові гасла, зокрема «Ruszkik haza!» («Росіяни – додому!»). Це гасло походить із антирадянської революції 1956 року і знову набуло актуальності.
