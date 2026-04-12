Українські захисники ліквідували ще 1070 російських окупантів

За минулу добу Сили оборони України ліквідували ще 1070 російських окупантів, знищили 8 ворожих танків та понад 70 артилерійських систем.
Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.04.26 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 311 180 (+1 070) осіб
- танків – 11 859 (+8) од.
- бойових броньованих машин – 24 384 (+3) од.
- артилерійських систем – 39 871 (+73) од.
- РСЗВ – 1 727 (+1) од.
- засоби ППО – 1 345 (+1) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 350 (+0) од.
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 233 866 (+2 081) од.
- крилаті ракети – 4 517 (+0) од.
- кораблі / катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 88 914 (+216) од.
- спеціальна техніка – 4 121 (+0) од.
Дані уточнюються.