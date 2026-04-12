Українські захисники ліквідували ще 1070 російських окупантів

З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні близько 1 311 180 солдатів.

Фото: скрин відео

За минулу добу Сили оборони України ліквідували ще 1070 російських окупантів, знищили 8 ворожих танків та понад 70 артилерійських систем.

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.04.26 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб ЗСУ

  • особового складу – близько 1 311 180 (+1 070) осіб 
  • танків – 11 859 (+8) од.
  • бойових броньованих машин – 24 384 (+3) од.
  • артилерійських систем – 39 871 (+73) од.
  • РСЗВ – 1 727 (+1) од.
  • засоби ППО – 1 345 (+1) од.
  • літаків – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів – 350 (+0) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 233 866 (+2 081) од.
  • крилаті ракети – 4 517 (+0) од.
  • кораблі / катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 88 914 (+216) од.
  • спеціальна техніка – 4 121 (+0) од.

Дані уточнюються.

