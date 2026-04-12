Українські захисники ліквідували ще 1070 російських окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.04.26 орієнтовно склали:

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

За минулу добу Сили оборони України ліквідували ще 1070 російських окупантів, знищили 8 ворожих танків та понад 70 артилерійських систем.

З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні близько 1 311 180 солдатів.

