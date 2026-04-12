Трамп заявив, що США заблокують Ормузьку протоку після провалу переговорів з Іраном

Президент Дональд Трамп заявив, що США заблокують Ормузьку протоку після провалу мирних переговорів з Іраном в Ісламабаді цими вихідними.

Про це повідомляє Bloomberg.

“З цієї ж причини ВМС Сполучених Штатів, найкращі у світі, розпочнуть БЛОКАДУ будь-яких кораблів, які намагаються увійти або вийти з Ормузької протоки”, – написав Трамп у соціальних мережах.

Віцепрезидент Джей Ді Венс та посланці Стів Віткофф і Джаред Кушнер покинули регіон у неділю після 21 години переговорів з високопосадовцями Ірану за посередництва Пакистану, спрямованих на припинення шеститижневої війни. Ключовою вимогою Вашингтона є довгострокова гарантія того, що Іран не прагнутиме створити ядерну зброю та не розвиватиме можливості для її швидкого отримання. За інформацією Axios, розбіжності також стосувалися вимоги Тегерана контролювати Ормузьку протоку.

Провал переговорів поставив під загрозу режим припинення вогню, укладений минулого тижня, а допис Трампа сигналізує про більшу небезпеку для угоди.

Напівофіційні ЗМІ Ірану назвали “надмірними” вимогами США, однак Міністерство закордонних справ заявило, що розбіжності не будуть вирішені за один раунд переговорів, залишаючи двері відкритими для подальших обговорень.

Трамп заявив, що можливе мінування Іраном ключового водного шляху – на нього зазвичай припадає близько п'ятої частини світових поставок нафти та зрідженого природного газу – та їхні вимоги щодо плати за безпечний прохід протокою є “СВІТОВИМ ЗДИРНИЦТВОМ, і лідери країн, особливо Сполучених Штатів Америки, ніколи не піддадуться шантажу”.

Президент також поширив свої погрози на міжнародні води, заявивши, що ВМС США перехоплюватимуть будь-яке судно, яке сплатило Ірану мито, і що “ніхто, хто сплачуватиме незаконне мито, не матиме безпечного проходу у відкритому морі”.