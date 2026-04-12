Вироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
ЕксклюзивВироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Очільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
ЕксклюзивОчільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Все погано, але надії немає
нова країнаВсе погано, але надії немає
​«Холодна Рада» і гарячі сварки: як парламент голосував за проєкти, які вимагали ЄС та МВФ
Відео​«Холодна Рада» і гарячі сварки: як парламент голосував за проєкти, які вимагали ЄС та МВФ
Відбувся великодній обмін полоненими. Додому повернулися майже 200 українців (доповнено)
ФотоВідбувся великодній обмін полоненими. Додому повернулися майже 200 українців (доповнено)
Сьогодні мешканці Перу оберуть дев’ятого президента за 10 років

Серед 35 кандидатів на посаду є медіамагнат, дочка автократа та колишній мер з жорсткою позицією, який порівнює себе з персонажем cвині з мультфільму. 

Лідерка виборчих перегонів, права популістка Кейко Фухіморі
Фото: EPA/UPG

Сьогодні мешканці Перу оберуть дев’ятого президента за десятиліття, повідомляє France24.

Виснажені зростанням злочинності виборці, ймовірно, підтримають загальну для Латинської Америки тенденцію зміщення до консервативних урядів.

У голосуванні візьмуть участь близько 27 мільйонів перуанців.

На посаду претендують 35 кандидатів, серед яких: медіамагнат, дочка автократа та колишній мер з жорсткою позицією, який порівнює себе з персонажем свині з мультфільму. 

Серед виборців панує розчарування та небажання голосувати за будь-кого через тотальну корупцію серед керівництва держави.

Передвиборчі опитування показали, що жоден кандидат не набирає більше 15%, що значно менше 50%, необхідних для повної перемоги. Якщо не станеться несподіванок, другий тур у червні видається практично неминучим.

За даними соціологів Ipsos, домінують консервативні кандидати. У першій п’ятірці є лише один лівий – колишній міністр торгівлі та туризму Роберто Санчес.

Напередодні голосування лідерка виборчих перегонів, права популістка Кейко Фухіморі заявила AFP, що вона "відновить порядок" протягом перших 100 днів свого перебування на посаді та сформує єдиний фронт з нещодавно обраними консервативними лідерами Аргентини, Чилі, Еквадору та Болівії.

Під час передвиборчої кампанії праві кандидати намагалися перевершити один одного екстремістськими обіцянками вбивати кілерів та ув’язнювати правопорушників у в’язницях у джунглях, оточених зміями.

За останнє десятиліття рівень убивств у Перу зріс більш ніж удвічі. Кількість випадків вимагання, про які повідомляє поліція, зросла більше ніж у вісім разів.

Що було раніше

  • У лютому Конгрес Перу проголосував вчора за усунення тимчасового президента Хосе Хері з посади через обвинувачення у корупції. Хері обійняв посаду торік 10 жовтня після звільнення Діни Болуарте на тлі сплеску злочинності в країні.
  • Зараз країною керує тимчасовий президент, який виконуватиме повноваження до 28 липня.
  • Усунення Хері стало черговим етапом тривалої політичної кризи в Перу, де з 2016 року вже змінилося сім президентів. 
﻿
Читайте також
