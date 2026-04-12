Сьогодні мешканці Перу оберуть дев’ятого президента за десятиліття, повідомляє France24.

Виснажені зростанням злочинності виборці, ймовірно, підтримають загальну для Латинської Америки тенденцію зміщення до консервативних урядів.

У голосуванні візьмуть участь близько 27 мільйонів перуанців.

На посаду претендують 35 кандидатів, серед яких: медіамагнат, дочка автократа та колишній мер з жорсткою позицією, який порівнює себе з персонажем свині з мультфільму.

Серед виборців панує розчарування та небажання голосувати за будь-кого через тотальну корупцію серед керівництва держави.

Передвиборчі опитування показали, що жоден кандидат не набирає більше 15%, що значно менше 50%, необхідних для повної перемоги. Якщо не станеться несподіванок, другий тур у червні видається практично неминучим.

За даними соціологів Ipsos, домінують консервативні кандидати. У першій п’ятірці є лише один лівий – колишній міністр торгівлі та туризму Роберто Санчес.

Напередодні голосування лідерка виборчих перегонів, права популістка Кейко Фухіморі заявила AFP, що вона "відновить порядок" протягом перших 100 днів свого перебування на посаді та сформує єдиний фронт з нещодавно обраними консервативними лідерами Аргентини, Чилі, Еквадору та Болівії.

Під час передвиборчої кампанії праві кандидати намагалися перевершити один одного екстремістськими обіцянками вбивати кілерів та ув’язнювати правопорушників у в’язницях у джунглях, оточених зміями.

За останнє десятиліття рівень убивств у Перу зріс більш ніж удвічі. Кількість випадків вимагання, про які повідомляє поліція, зросла більше ніж у вісім разів.

