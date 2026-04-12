Головне за ніч та ранок неділі, 12 квітня: 120 боєзіткнень, привітання з Великоднем, парламентські вибори в Угорщині

120 бойових зіткнень, майже 2300 випадків порушення режиму припинення вогню, бої на Покровському та Костянтинівському напрямках, ворожі обстріли, розстріл українських військовополонених, атака на медавтомобіль на Сумщині.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 120 бойових зіткнень.

Станом на 7:00 12.04.2026 зафіксовано 2299 випадків порушення режиму припинення вогню. А саме: 28 штурмових дій противника, 479 ворожих обстрілів, 747 ударів дронами-камікадзе ("Ланцет", "Молнія") та 1045 ударів fpv-дронами. Ударів ракетами, керованими авіабомбами, БпЛА типу "шахед" не було, – повідомили у Генштабі.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 21 атаку поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки, Іванопілля, Русиного Яру, Софіївки та Новопавлівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 22 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Родинське, Дорожнє, Мирноград, Удачне, Новомиколаївка, Молодецьке, Новопавлівка.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1070 російських окупантів, знищили 8 ворожих танків та понад 70 артилерійських систем. З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні близько 1 311 180 солдатів.

На Харківщині російські військові розстріляли чотирьох українських військовополонених, повідомляє Офіс генпрокурора України.

За даними слідства, 11 квітня поблизу населеного пункту Ветеринарне Харківської області військовослужбовці збройних сил РФ, грубо порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, вбили українських військовополонених.

Встановлено, що окупанти зайшли на позиції, взяли у полон чотирьох бійців однієї з окремих механізованих бригад Збройних Сил України, після чого умисно розстріляли їх з автоматичної зброї.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування.

У Глухівській громаді Сумщини російські окупанти вночі атакували з дрона медичний автомобіль. Постраждали троє медиків.

Ворог продовжує атакувати цивільну інфраструктуру Сумської області.

Митрополит Київський і всієї України, предстоятель ПЦУ Епіфаній звернувся до українців з посланням, присвяченим Воскресінню Христовому.

«Сьогодні наш народ переживає тяжкий час війни. Але навіть у цих обставинах не згасає те, що становить основу людського життя – віра, надія і любов. Саме в цьому полягає глибинний сенс Пасхи: свідчити про те, що навіть після найтяжчих випробувань можливе відродження, а серце людини, яке не втрачає любові, стає місцем, де зростає оновлене безсмертне життя», - мовиться в зверненні.

Із Великоднем українців привітали Президент України Володимир Зеленський з дружиною Оленою Зеленською.

«І хоч би які темні хмари затягували небо, ми бережемо свою ідентичність, сімейні традиції. Ми щороку готуємося, збираємо великодній кошик, розмальовуємо писанки, випікаємо паски, прикрашаємо свій дім, садимо дерева й квіти. І все це зовсім не про їжу чи декор, а про народ, який прагне, щоб довкола розквітало життя», - зазначили зокрема Зеленські.

В Угорщині сьогодні проходять парламентські вибори, які можуть покласти край 16-річному перебуванню при владі проросійського прем’єр-міністра Віктора Орбана, пише Reuters.

За даними останніх опитувань, партія Віктора Орбана "Фідес" відстає від нової правоцентристської сили "Тиса", яку очолює Петер Мадяр. Рейтинг опозиції становить близько 38–41%, що на 7–9% більше, ніж у провладній партії.

Орбан у передвиборчій кампанії поставив угорців перед вибором "між "війною та миром". Він заявляв, що перемога опозиції може нібито втягнути країну у війну Росії проти Україна.

Натомість Петер Мадяр категорично відкидає такі звинувачення, наголошуючи, що йдеться про майбутнє країни та її місце в Європі.

