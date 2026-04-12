Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Вироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
ЕксклюзивВироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
​«Холодна Рада» і гарячі сварки: як парламент голосував за проєкти, які вимагали ЄС та МВФ
Відео​«Холодна Рада» і гарячі сварки: як парламент голосував за проєкти, які вимагали ЄС та МВФ
Очільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
ЕксклюзивОчільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Все погано, але надії немає
нова країнаВсе погано, але надії немає
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Відбувся великодній обмін полоненими. Додому повернулися майже 200 українців (доповнено)
ФотоВідбувся великодній обмін полоненими. Додому повернулися майже 200 українців (доповнено)
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Сили безпілотних систем за добу уразили 935 ворожих цілей

З початку квітня підрозділи СБС уразили 14684 цілі противника.

Сили безпілотних систем за добу уразили 935 ворожих цілей
Фото: Олександр Довгич

Упродовж минулої доби підрозділи Сил безпілотних систем уразили 935 ворожих цілей.

Про це повідомляють СБС в Телеграмі.

Серед уражених цілей: 

  • 242 одиниці особового складу, з яких 102 – ліквідовано; 
  • 56 точок вильоту БпЛА; 6 танків; 
  • 12 артилерійських систем; 
  • 52 одиниці автомобільної техніки; 
  • 15 мотоциклів; 
  • 126 безпілотних літальних апаратів противника типу "коптер" та "крило".

Фото: Сили безпілотних систем

"З початку квітня (01-11.04) підрозділами СБС уражено 14684 цілі противника, з них 3493 – особовий склад", – повідомили СБС.

Читайте також
