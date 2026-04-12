Сили безпілотних систем за добу уразили 935 ворожих цілей

Упродовж минулої доби підрозділи Сил безпілотних систем уразили 935 ворожих цілей.
Про це повідомляють СБС в Телеграмі.
Серед уражених цілей:
- 242 одиниці особового складу, з яких 102 – ліквідовано;
- 56 точок вильоту БпЛА; 6 танків;
- 12 артилерійських систем;
- 52 одиниці автомобільної техніки;
- 15 мотоциклів;
- 126 безпілотних літальних апаратів противника типу "коптер" та "крило".
"З початку квітня (01-11.04) підрозділами СБС уражено 14684 цілі противника, з них 3493 – особовий склад", – повідомили СБС.