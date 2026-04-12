Ворог обстріляв два райони Харківської області

Є пошкодження інфраструктури.

Наслідки російського обстрілу
Фото: Харківська ОВА

Протягом минулої доби російські окупанти обстріляли 4 населені пункти Харківської області. Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

  • 4 КАБ;
  • 1 БпЛА типу «Ланцет»;
  • 1 БпЛА типу «Молнія»;
  • 2 fpv-дрони;
  • 1 БпЛА (тип встановлюється).

В Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок, господарчу споруду (с. Оскіл). У Харківському районі пошкоджено багатоквартирний будинок (сел. Козача Лопань).

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 100 людей. Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 37 943 людини.

Читайте також
