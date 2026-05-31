Теніс: Світоліна здійснила камбек у поєдинку проти Бенчич на Ролан Гаррос

Еліна зустрінеться з Мартою Костюк у чвертьфіналі змагань.

Еліна Світоліна
Фото: EPA/UPG

Українська тенісистка Еліна Світоліна (WTA №15) перемогла швейцарку Белінду Бенчич (WTA №11) в 1/8 фіналу Ролан Гаррос-2026.

Світоліна поступилася в першому сеті (4:6), але змогла переламити хід зустрічі й здобула перемогу – 4:6, 6:0.

Світоліна під час подачі
Еліна Світоліна грає на Ролан Гаррос
Матч тривав 2 години 5 хвилин. Еліна виконала 3 подачі навиліт і припустилася подвійної помилки. Перемога на Ролан Гаррос стала п'ятою для українки в очних протистояннях із Бенчич.

Українка Еліна Світоліна грає в 1/8 фіналу Ролан Гаррос
Емоції Еліни Світоліної
У чвертьфіналі мейджору Світоліна зіграє проти Марти Костюк. Матч заплановано на вівторок, 2 червня. Орієнтовний початок – о 12:00 за Києвом.

Нагадаємо, у своєму матчі 1/8 фіналу Марта Костюк виявилася сильнішою за третю ракетку світу Ігу Швьнтек.

