Росіяни атакували село на Харківщині, є загибла

Російські окупанти атакували дроном житловий будинок у селі Шевченкове Перше Харківської області.
Про це повідомляє ДСНС України.
Унаслідок удару російського БпЛА по житловому будинку у селі Шевченкове Перше Чугуївського району загинула 43-річна жінка. На місці атаки виникла пожежа.
"Під загрозою повторних обстрілів працювали рятувальники та медики ДСНС, а також вогнеборці місцевої пожежної охорони із селища Вільча", — зазначають у ДСНС.
- Упродовж минулої доби під російськими обстрілами опинилися м. Харків і 11 населених пунктів Харківської області, внаслідок чого постраждали 4 людей.