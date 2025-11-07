Росіяни атакували село на Харківщині, є загибла

Російські окупанти атакували дроном житловий будинок у селі Шевченкове Перше Харківської області.

Про це повідомляє ДСНС України.

Унаслідок удару російського БпЛА по житловому будинку у селі Шевченкове Перше Чугуївського району загинула 43-річна жінка. На місці атаки виникла пожежа.

"Під загрозою повторних обстрілів працювали рятувальники та медики ДСНС, а також вогнеборці місцевої пожежної охорони із селища Вільча", — зазначають у ДСНС.