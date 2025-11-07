США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Росіяни атакували село на Харківщині, є загибла

Ворожий дрон атакував житловий будинок у Чугуївському районі Харківщини.

Росіяни атакували село на Харківщині, є загибла
наслідки російського обстрілу по с. Шевченкове-Перше, Харківщина
Фото: ДСНС Харківської області

Російські окупанти атакували дроном житловий будинок у селі Шевченкове Перше Харківської області.

Про це повідомляє ДСНС України.

Унаслідок удару російського БпЛА по житловому будинку у селі Шевченкове Перше Чугуївського району загинула 43-річна жінка. На місці атаки виникла пожежа. 

"Під загрозою повторних обстрілів працювали рятувальники та медики ДСНС, а також вогнеборці місцевої пожежної охорони із селища Вільча", — зазначають у ДСНС. 
