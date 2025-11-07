Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни атакували маршрутку на Херсонщині, є жертви

Унаслідок ворожої атаки загинув 50-річний чоловік, двоє людей зазнали поранень.

Росіяни атакували маршрутку на Херсонщині, є жертви
Росіяни атакували маршрутку в Херсоні
Фото: Скриншот відео

Російські окупанти вдарили по маршрутці у Бериславському районі Херсонської області. Є загиблий і двоє поранених. 

Про це повідомляє прокуратура Херсонської області.

               "За процесуального керівництва Бериславської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України)", — ідеться у повідомленні. За даними слідства, 7 листопада близько 12:00 російські військові скинули вибухівку з дрона на маршрутку в Бериславському районі. Внаслідок атаки загинув 50-річний чоловік, ще двоє цивільних дістали поранення, їм надано медичну допомогу. Прокурори спільно зі слідчими продовжують документувати наслідки російської агресії та збирати докази воєнних злочинів.
﻿
