Росіяни атакували маршрутку на Херсонщині, є жертви

Російські окупанти вдарили по маршрутці у Бериславському районі Херсонської області. Є загиблий і двоє поранених.

Про це повідомляє прокуратура Херсонської області.

"За процесуального керівництва Бериславської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України)", — ідеться у повідомленні. За даними слідства, 7 листопада близько 12:00 російські військові скинули вибухівку з дрона на маршрутку в Бериславському районі. Внаслідок атаки загинув 50-річний чоловік, ще двоє цивільних дістали поранення, їм надано медичну допомогу. Прокурори спільно зі слідчими продовжують документувати наслідки російської агресії та збирати докази воєнних злочинів.