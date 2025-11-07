Російські студії: ГУР та “Могилянка” готуватимуть нове покоління фахівців, які глибоко розумітимуть ворога

Головна мета цієї ініціативи – поєднати практичний досвід воєнної розвідки та академічну експертизу Могилянки, щоб краще вивчати спільного ворога – Росію. Як очікується, нові фахівці зможуть ефективно протидіяти впливу ворога в усіх сферах.

Головне управління розвідки Міноборони України та Національний університет “Києво-Могилянська академія” уклали меморандум про стратегічне партнерство та співробітництво.

Документ підписали начальник ГУР МО України генерал-лейтенант Кирило Буданов та президент НаУКМА Сергій Квіт.

Головна мета цієї ініціативи – поєднати практичний досвід воєнної розвідки та академічну експертизу Могилянки, щоб краще вивчати спільного ворога – Росію.

Через спільні дослідження в межах програми з російських студій кафедри міжнародних відносин НаУКМА у партнерстві зі Школою політичної аналітики планується системне вивчення російського суспільства, державних інституцій, пропагандистських підходів та способів мислення.

“Щоб перемогти ворога, потрібно знати, як він мислить та діє. Ми готові ділитися нашим унікальним досвідом з могилянцями. Наука і розвідка працюватимуть разом, щоб посилювати оборонний потенціал держави”, – зазначив Кирило Буданов.

Співпраця передбачає спільні дослідження, освітні заходи та обмін знаннями. Як очікується, що такий формат дозволить підготувати нове покоління фахівців, які глибоко розумітимуть ворога й зможуть ефективно протидіяти його впливу в усіх сферах.

“Ми створили сертифікатну програму “російські студії” для того, щоб досліджувати Росію як загрозу. Ворог, якого не знаєш – найнебезпечніший. Саме тому його вивчення є частиною нашого внеску у спільну перемогу. Співпраця з ГУР дозволить зробити ці дослідження системними та максимально ефективними”, – наголосив Сергій Квіт.