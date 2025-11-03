Удар по місцю базування військових на Дніпропетровщині: ДБР почало розслідування

1 листопада близько 17:00 ворог завдав ракетного удару по місцю базування військових. Через атаку є загиблі та поранені.

Працівники Державного бюро розслідувань розпочали досудове розслідування за фактом загибелі та поранення українських військовослужбовців через ворожий обстріл на Дніпропетровщині.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

За попередньою інформацією, 1 листопада близько 17:00 ворог завдав ракетного удару по місцю базування українських військових. Через атаку є загиблі та поранені.

На місце прибула слідчо-оперативна група ДБР, яка проводить необхідні слідчі дії для встановлення всіх обставин трагедії. Зокрема, слідство перевіряє, чи були дотримані вимоги безпеки особового складу під час повітряної тривоги та чи належним чином було організовано укриття військових.

Досудове розслідування здійснюється за ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу (недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах воєнного стану).

Раніше журналіст "ТСН" Дмитро Святненко повідомив про загибель свого брата — військового пілота дронів 35-ї бригади морської піхоти Володимира Святненка. Трагедія сталася 1 листопада, коли у місце проведення нагородження українських бійців прилетіла російська балістична ракета.