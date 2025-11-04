Головне за ніч та ранок вівторка, 4 листопада: понад 160 боєзіткнень, ситуація в Покровську, удари по Одещині

Головне управління розвідки МО України прозвітувало про ситуацію у Покровську Донецької області, де точаться важкі бої.

Після успішної десантної операції до спецпризначенців ГУР, які зайняли визначені рубежі, пробили наземний коридор та приєднались додаткові сили спецпідрозділу.

Триває бойова робота, спрямована на ліквідацію спроб ворога розширити вогневий вплив на логістику в зоні відповідальності ГУР. Також у цьому секторі виконують бойові завдання і інші спецпідрозділи ГУР МО України, але з метою безпеки особового складу деталі операцій наразі не розкриваються.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 163 бойових зіткнення.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 55 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Володимирівка, Іванівка, Никанорівка, Новоекономічне, Федорівка, Нове Шахове, Мирноград, Родинське, Разіне, Червоний Лиман, Новопавлівка, Сухий Яр, Покровськ, Гришине, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне.

На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив 19 атак в районах населених пунктів Січневе, Вороне, Степове, Олексіївка, Вербове, Нововасилівське, Павлівка, Цегельне, Успенівка, Красногірське.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 840 солдатів. Від початку повномасштабного вторгнення російські війська втратили близько 1 145 670 осіб.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

У ніч на 4 листопада ворог знов масовано атакував енергетичну та портову інфраструктуру Одещини.

Як написав у телеграмі начальник ОВА Олег Кіпер, регіон зазнав двох хвиль масованих дронових ударів. Попри активну роботу ППО, якою знищено більшість ворожих цілей, є влучання в об’єкти цивільної портової та енергетичної інфраструктури. За даними ДТЕК, РФ завдала удару по енергетичному об’єкту ДТЕК.

У ніч на 4 листопада росіяни атакували Україну дронами і ракетами різних типів. ППО знешкодила 92 цілі із 137.

Зафіксували влучання ракет та 31 ударного БпЛА на 14 локаціях.

Подробиці – в новині.

Програма “УЗ-3000”, в рамках якої кожному українцю пропонують безкоштовно проїхати 3000 кілометрів залізницею, насамперед покликана фінансово підтримати перевізника. Фінансуватимуть підтримку з державного бюджету, розповіли в уряді 3 листопада на зустрічі з журналістами у відповідь на запитання LB.

Урядовці уточнили, що програма “УЗ-3000” розповсюджується на поїздки в далекому сполученні на внутрішні рейси по Україні і не поширюється на преміум-сегмент. Вона повинна розвантажити найпіковіші періоди: на думку уряду, чимало пасажирів готові змінювати дату і навіть місяць подорожі. У серпні, коли є високий попит і складно взяти квитки, залізниця перевозить 2,6 млн пасажирів, а в лютому лише 1,9 млн. Відповідно, в період з меншим навантаженням є можливість дозаповнювати місця, пропонувати подорожі “за кілометри” й перевозити додатково пасажирів, не нарощуючи витрати. Програма діятиме саме в місяці низького сезону, орієнтовно 4 місяці. Почнеться вже цієї зими.

Більше інформації – в новині.

Отримати анонсовану президентом "зимову підтримку" зможуть всі громадяни України: і дорослі, і діти, які не перебувають на окупованій території або за кордоном.

Оформити виплату можна буде в Дії, через онлайн-банкінг, в банках-партнерах або через Укрпошту. А витратити – на комунальні послуги, ліки, книги, транспорт, інші товари і послуги українського виробництва.

Також цю тисячу гривень можна буде задонатити на Сили оборони. Про це 3 листопада розповіли члени уряду на зустрічі з журналістами, передає кореспондент LB.

Згідно з задумом Кабміну, програма повинна поєднати соціальну допомогу населенню з економічним стимулюванням і дати громадянам можливість самостійно обирати, на що спрямувати кошти.

Докладніше – в новині.

У російській Волгоградській області вночі лунали вибухи - місцева влада повідомила про "масований обстріл безпілотниками".

На електропідстанції "Фроловська" внаслідок атаки розпочалася пожежа.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося!