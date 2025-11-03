Головне за ніч та ранок понеділка, 3 листопада: понад 160 боєзіткнень, обстріли Сумщини, “Storm Shadow” від Великої Британії

Нічна повітряна атака, 162 бойових зіткнення, бої на Покровському таОлександрівському напрямках, ворожі обстріли, Трамп і "Томагавки".

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 162 бойових зіткнення, майже половина з них (68) – на Покровському напрямку.

На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив 29 атак у районах населених пунктів Зелений Гай, Січневе, Новоселівка, Вороне, Соснівка, Вербове, Олексіївка, Рибне, Єгорівка та Красногірське.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1 160 окупантів. Від початку вторгнення армія РФ втратила близько 1 144 830 осіб.

Уночі Сили оборони уразили Саратовський НПЗ та об'єкти логістики армії РФ.

Логістику ворога перебили на тимчасово окупованій Луганщині.

Унаслідок російських обстрілів на Сумщині є загиблий та постраждалі серед мирних жителів.

Як розповіли у ОВА, у Тростянецькій громаді через удар БпЛА загинув чоловік 52 років, постраждали жінки 28, 52 і 52 років та двоє дітей віком 2 та 5 років.

У Лебединській громаді внаслідок ракетного удару поранено жінок 55 та 65 років.

Упродовж доби, з ранку 2 листопада до ранку 3 листопада 2025 року, російські війська здійснили 87 обстрілів по 35 населених пунктах у 17 територіальних громадах області.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському, Охтирському районах.

У ніч на 3 листопада сили ППО знешкодили 116 цілей ворога: одну аеробалістичну ракету "Кинджал" та 115 безпілотників. Зафіксовано влучання ракет та 20 ударних БпЛА на 11 локаціях.

Як розповіли у Повітряних силах, росіяни атакували трьома аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Липецької області, чотирма балістичними ракетами Іскандер-М із ТОТ АР Крим, п’ятьма зенітними керованими ракетами С-300/С-400 із Курської області, а також 138 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Міллєрово, Орел, Приморсько-Ахтарськ у Росії. Близько 80 із запущених дронів – це "шахеди".

Уряд Великої Британії нещодавно передав Україні нову партію крилатих ракет “Storm Shadow”, щоб Київ міг продовжити свою кампанію далекобійних ударів по Росії.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

Скільки саме ракет отримала Україна – невідомо. Їх надали, аби Україна мала достатні запаси перед зимовими місяцями. Лондон стурбований тим, що Кремль посилюватиме атаки на цивільних українців.

Президент США Дональд Трамп заявив, що поки не розглядає можливість передачі Україні крилатих ракет великої дальності "Томагавк" для застосування проти Росії.

Reuters зазначає, що Трамп скептично ставиться до плану, за яким США могли б продати "Томагавки" країнам НАТО, які потім передали б їх Україні, зазначивши, що не хоче ескалації війни.

"Ні, не зовсім", – сказав Трамп журналістам, відповідаючи на запитання, чи розглядає він угоду про продаж ракет. Однак він додав, що може передумати.

