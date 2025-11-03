​СБУ встановила особу російського бойовика, який вирізав "Z" на чолі полоненого українського воїна

Служба безпеки встановила особу ще одного російського солдата, який вчиняв воєнні злочини проти українців. Йдеться про Володимира Полуполтінних – командира "6-го окремого мотострілецького козачого полку ЛНР", який входить до складу збройних формувань Південного військового округу РФ.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За даними слідства, 10 червня 2022 року фігурант віддав наказ підлеглим на катування українських воїнів, які потрапили в полон під час боїв на східному фронті. Встановлено, що Полуполтінних особисто брав участь у тортурах. Під час одного з катувань він ножем вирізав на чолі військовополоненого українця літеру "Z".

Полуполтінних – мешканець тимчасово окупованої частини території Луганщини, який у 2014 році приєднався до незаконних збройних формувань, підконтрольних Росії. Від початку повномасштабної війни у складі окупаційних угруповань російських військ він брав участь у боях на сході України.

Наразі слідчі Служби безпеки заочно повідомили Полуполтінних про підозру за ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу (порушення вимог статей 4, 13, 14, 15 Конвенції про поводження з військовополоненими від 12.08.1949, якою забороняється будь-який незаконний акт чи бездіяльність з боку держави, що тримає в полоні, і створюють серйозну загрозу здоров’ю військовополоненого, який перебуває під її охороною, вчинене групою осіб).