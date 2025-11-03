Суд залишив охоронний статус будівлі лазень купця Бубнова на Подолі в Києві

У ній в 1894-1902 роках розміщувалась єврейська молитовня.

Суд залишив охоронний статус об’єкта культурної спадщини - "Будівля лазень купця Михайла Бубнова" в Подільському районі Києва, в якому в 1894-1902 роках розміщувалась єврейська молитовня.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Товариство-власник будівлі, що має статус щойно виявленого об’єкта культурної спадщини, намагалося скасувати наказ Департаменту охорони культурної спадщини КМДА про надання будинку охоронного статусу.

У прокуратурі зазначили, що що згідно з історичною довідкою на двохсотлітню будівлю, вона становить цінність як цікавий приклад архітектури у формах пізнього класицизму, що до сьогодні зберегла свою автентичність та відображає розвиток Київської архітектури ХІХ століття.

"Відтак, з метою захисту «Будівлі лазень купця Михайла Бубнова», що є об’єктом культурної спадщини, Київська міська прокуратура вступила у вказану справу. Суди погодились з позицією прокурора та відмовили комерційній структурі у позові. Таким чином охоронний статус об’єкта культурної спадщини - «Будівлі лазень купця Михайла Бубнова» збережено", - йдеться в повідомленні.