Суд залишив охоронний статус будівлі лазень купця Бубнова на Подолі в Києві

У ній в 1894-1902 роках розміщувалась єврейська молитовня.

Суд залишив охоронний статус будівлі лазень купця Бубнова на Подолі в Києві
Будівля лазень купця Бубнова на Подолі
Фото: Київська прокуратура

Суд залишив охоронний статус об’єкта культурної спадщини - "Будівля лазень купця Михайла Бубнова" в Подільському районі Києва, в якому в 1894-1902 роках розміщувалась єврейська молитовня.

Про це повідомила Київська міська прокуратура. 

Товариство-власник будівлі, що має статус щойно виявленого об’єкта культурної спадщини, намагалося  скасувати наказ Департаменту охорони культурної спадщини КМДА про надання будинку охоронного статусу.

У прокуратурі зазначили, що що згідно з історичною довідкою на двохсотлітню будівлю, вона становить цінність як цікавий приклад архітектури у формах пізнього класицизму, що до сьогодні зберегла свою автентичність та відображає розвиток Київської архітектури ХІХ століття.

"Відтак, з метою захисту «Будівлі лазень купця Михайла Бубнова», що є об’єктом культурної спадщини, Київська міська прокуратура вступила у вказану справу. Суди погодились з позицією прокурора та відмовили комерційній структурі у позові. Таким чином охоронний статус об’єкта культурної спадщини - «Будівлі лазень купця Михайла Бубнова» збережено", - йдеться в повідомленні. 

  • Лазні купця Бубнова - це історична будівля, зведена на початку XIX століття, яка нині має статус об'єкта культурної спадщини. Після великої пожежі на Подолі в 1811 році, купець 3-ї гільдії Михайло Бубнов отримав ділянку в 1822 році та збудував садибу з громадськими лазнями.
  • Лазні були частиною єврейської громади Києва, імовірно використовувалися як міква (ритуальні купальні).

 
