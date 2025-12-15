У США режисера Роба Райнера із дружиною Мішель знайшли мертвими. Підозрюють убивство

Поки що нікого не затримали та наразі підозрюваного немає.

78-річного американського актора і режисера Роба Райнера та його 68-річну дружину Мішель знайшли мертвими у їхньому будинку у Лос-Анджелесі. Поліція розслідує імовірне вбивство.

Про це пишуть The Guardian та CNN.

За даними джерела CNN в правоохоронних органах, член родини Райнера прийшов до будинку та виявив двох мертвих людей.

Пізніше Поліція Лос-Анджелеса підтвердила, що детективи з відділу розслідування вбивств і пограбувань вивчають це як "ймовірне вбивство". Видання TMZ і People повідомили, що в обох були імовірні ножові поранення.

Речник родини Райнерів у неділю ввечері підтвердив їхню смерть.

На пресконференції в неділю ввечері головний детектив поліції Лос-Анджелеса Алан Гамільтон заявив, що розслідування триває. За даними правоохоронців, опитали членів родини, але нікого не затримали та наразі підозрюваного немає.