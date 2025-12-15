У США режисера Роба Райнера із дружиною Мішель знайшли мертвими. Підозрюють убивство

78-річного американського актора і режисера Роба Райнера та його 68-річну дружину Мішель знайшли мертвими у їхньому будинку у Лос-Анджелесі. Поліція розслідує імовірне вбивство.
Про це пишуть The Guardian та CNN.
За даними джерела CNN в правоохоронних органах, член родини Райнера прийшов до будинку та виявив двох мертвих людей.
Пізніше Поліція Лос-Анджелеса підтвердила, що детективи з відділу розслідування вбивств і пограбувань вивчають це як "ймовірне вбивство". Видання TMZ і People повідомили, що в обох були імовірні ножові поранення.
Речник родини Райнерів у неділю ввечері підтвердив їхню смерть.
На пресконференції в неділю ввечері головний детектив поліції Лос-Анджелеса Алан Гамільтон заявив, що розслідування триває. За даними правоохоронців, опитали членів родини, але нікого не затримали та наразі підозрюваного немає.
- Райнер був одружений з фотографинею Мішель з 1989 року. Пара познайомилася, коли він працював над фільмом "Коли Гаррі зустрів Саллі".
- У Райнерів було троє дітей: Джейк, Нік та Ромі. Роб Райнер також був прийомним батьком акторки Трейсі Райнер, дочки його першої дружини, акторки та режисерки Пенні Маршалл, яка померла у 2018 році.
- Роб Райнер народився в Бронксі, Нью-Йорк, у 1947 році. Спершу він обрав акторську кар’єру в 1960-х, отримавши свою першу велику роль Майкла "Мітхеда" Стівіка у всіх дев’яти сезонах ситкому "Усі в родині". За цю роль він здобув дві з п’яти номінацій на "Еммі" та був п’ять разів номінований на "Золотий глобус".
- Пізніше він зайнявся режисерською роботою, зокрема випустив низку хітів. Серед них - стрічки "Залишся зі мною" (1986), "Принцеса-наречена" (1987), "Коли Гаррі зустрів Саллі" (1989), які часто вважають одними з найкращих романтичних комедій усіх часів.
- Райнер також став співзасновником Castle Rock Entertainment, продюсерської компанії, яка стоїть за такими хітами, як "Втеча з Шоушенка", "Сайнфелд", "На лінії вогню", "Міс Конгеніальність".
- Райнер був відомим політичним активістом і критиком президента США Дональда Трампа. Він став співзасновником Американського фонду рівних прав, який ініціював судовий позов, що скасував заборону на одностатеві шлюби в Каліфорнії. Він також очолював кампанії проти куріння та розглядав можливість балотуватися проти тодішнього губернатора Каліфорнії Арнольда Шварценеггера у 2006 році, але вирішив не робити цього з особистих причин.