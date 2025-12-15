Нападники на сіднейському пляжі Бонді, – батько і син, яких підозрюють у вбивстві 15 людей – присягнули на вірність угрупованню “Ісламська держава”, повідомляє BBC.

Відомо, що батько отримав смертельні поранення, син – у лікарні.

Раніше повідомлялося, що старший чоловік, Саджид Акрам був родом з Пакистану, він приїхав до Австралії наприкінці 1990-х за студентською візою. Чоловік мав ліцензію на вогнепальну зброю для рекреаційного полювання та був членом стрілецького клубу.

Його син Навід Акрам народився в Австралії. У 2019 році він викликав увагу поліції через зв'язок з підозрілими людьми, але його не визнали загрозливим.

Австралійська телекомпанія ABC повідомляє, що Навіда Акрама допитали щодо його тісних зв'язків із сіднейським крилом терористичної групи "Ісламська держава". Антитерористична поліція вважає, що нападники присягнули на вірність ІД.

Правоохоронці розповіли, що озброєні люди готувалися до нападу у квартирі приблизно за 30 хвилин їзди від пляжу Бонді. Одноповерхова сіра будівля в Кемпсі стала одним з головних об'єктів поліцейського розслідування.

Минулої ночі офіцери також здійснили обшук у будинку родини стрілків, який розташований приблизно за годину їзди від місця події.