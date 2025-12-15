Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
"Можливо, переможе Зеленський": Трамп вважає, що в Україні вже час провести президентські вибори
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров'ї України
Фінансування медицини в 2026 році буде побудоване на трьох основних напрямках – НСЗУ
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Росіяни атакували Україну ракетами
BBC: нападники на сіднейському пляжі мали зв’язки з "Ісламською державою"

Навіда Акрама допитали щодо його тісних зв'язків із сіднейським крилом терористичної групи ІД.

BBC: нападники на сіднейському пляжі мали зв’язки з "Ісламською державою"
Фото: EPA/UPG

Нападники на сіднейському пляжі Бонді, – батько і син, яких підозрюють у вбивстві 15 людей – присягнули на вірність угрупованню “Ісламська держава”, повідомляє BBC.

Відомо, що батько отримав смертельні поранення, син – у лікарні.

Раніше повідомлялося, що старший чоловік, Саджид Акрам був родом з Пакистану, він приїхав до Австралії наприкінці 1990-х за студентською візою. Чоловік мав ліцензію на вогнепальну зброю для рекреаційного полювання та був членом стрілецького клубу.

Його син Навід Акрам народився в Австралії. У 2019 році він викликав увагу поліції через зв'язок з підозрілими людьми, але його не визнали загрозливим.

Австралійська телекомпанія ABC повідомляє, що Навіда Акрама допитали щодо його тісних зв'язків із сіднейським крилом терористичної групи "Ісламська держава". Антитерористична поліція вважає, що нападники присягнули на вірність ІД.

Правоохоронці розповіли, що озброєні люди готувалися до нападу у квартирі приблизно за 30 хвилин їзди від пляжу Бонді. Одноповерхова сіра будівля в Кемпсі стала одним з головних об'єктів поліцейського розслідування.

Минулої ночі офіцери також здійснили обшук у будинку родини стрілків, який розташований приблизно за годину їзди від місця події.
