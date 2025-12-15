Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
ЕксклюзивНАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Відео"Можливо, переможе Зеленський”: Трамп вважає, що в Україні вже час провести президентські вибори
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
Ексклюзив Фінансування медицини в 2026 році буде побудоване на трьох основних напрямках – НСЗУ
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Росіяни атакували Україну ракетами
У Чехії анонім задонатив 100 млн крон на ініціативу підтримки України

Ці гроші розділять на закупівлю дронів, вибухівки, спорядження та зброю.

У Чехії анонім задонатив 100 млн крон на ініціативу підтримки України
Прага, Чехія. Фото ілюстративне
Фото: EPA/UPG

У Чехії невідомий благдійник вніс 100 мільйонів крон (близько 4,84 мільйона доларів США-ред.) на ініціативу підтримки України "Darek pro Putina" (Подарунок для Путіна). Ці гроші розділять на закупівлю дронів, вибухівки, спорядження та зброю.

Про це йдеться у соцмережі Х ініціативи

"Ми розділили 100 000 000 крон від анонімного донора на 26 позицій. В основному ми закупимо різні види дронів, пластикову вибухівку, спорядження для підрозділів на фронті, а також дробовики. Ми хочемо витратити ці гроші дуже швидко. Щоб вони якомога швидше "запрацювали", – зазначено у повідомленні.

Перед цим розповіли, що отримали "надзвичайну пожертву" розміром 100 000 000. 

"Так, там 8 нулів. Це сто мільйонів крон. І знаєте що? Це також ваша заслуга. Без вашої підтримки та енергії, мабуть, було б важко знайти невідомого донора, який би надіслав нам таку суму", –  написали там.
