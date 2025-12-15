У Чехії анонім задонатив 100 млн крон на ініціативу підтримки України

Ці гроші розділять на закупівлю дронів, вибухівки, спорядження та зброю.

У Чехії невідомий благдійник вніс 100 мільйонів крон (близько 4,84 мільйона доларів США-ред.) на ініціативу підтримки України "Darek pro Putina" (Подарунок для Путіна). Ці гроші розділять на закупівлю дронів, вибухівки, спорядження та зброю.

Про це йдеться у соцмережі Х ініціативи.

"Ми розділили 100 000 000 крон від анонімного донора на 26 позицій. В основному ми закупимо різні види дронів, пластикову вибухівку, спорядження для підрозділів на фронті, а також дробовики. Ми хочемо витратити ці гроші дуже швидко. Щоб вони якомога швидше "запрацювали", – зазначено у повідомленні.

Těch 100 000 000 korun od anonymního dárce jsme rozdělili na 26 položek. Koupíme za to hlavně různé druhy dronů, plastickou trhavinu, vybavení pro jednotky na frontě ale třeba i brokovnice. Chceme ty peníze utratit velmi rychle. Tak aby co nejdříve "začaly pracovat".😉 pic.twitter.com/dRzKszEIlm — Dárek pro Putina (@DarPutinovi) December 15, 2025

Перед цим розповіли, що отримали "надзвичайну пожертву" розміром 100 000 000.

"Так, там 8 нулів. Це сто мільйонів крон. І знаєте що? Це також ваша заслуга. Без вашої підтримки та енергії, мабуть, було б важко знайти невідомого донора, який би надіслав нам таку суму", – написали там.