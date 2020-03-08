Президент выразил надежду, что партнерские отношения между Украиной и Россией установятся "не через 100 лет".

Президент Украины Владимир Зеленский назвал переговоры с Путиным "очень сложными и тяжелыми". Об этом глава государства сказал в интервью The Guardian, полную версию которого опубликовала в воскресенье пресс-служба президента.

Зеленского спросили, насколько можно договариваться именно с таким человеком как Путин.

"Это очень сложно. Очень. Как бы там ни было, мы вернули 111 человек с сентября. Я не говорю, что мы сделали прорыв. Но. Три года не было Нормандского формата. Ситуация была заморожена абсолютно. Через три года мы добились встречи - сейчас вернули 111 человек. Мы сели за стол переговоров. Знаете, говорят: "идет как по маслу"? Но здесь "масла" вообще нет. Все идет жестко, тяжело, с серьезными шероховатостями. Но оно движется вперед", - сказал Зеленский.

Украинский президент высказал мнение, что в переговорах с Путиным необходимо быть "немного flexible".

По словам Зеленского, он не чувствует Путина как "надежного партнера", но в то же время выразил надежду, что партнерские отношения между Украиной и Россией установятся "не через 100 лет".

"Видимо, партнером Украина с Россией сможет быть, и я действительно хотел бы быть свидетелем этого не через 100 лет. Я хотел бы это увидеть. Потому что я уверен, что большинство россиян не хочет, чтобы была война ", - считает глава украинского государства.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский появился на обложке известного британского журнала The Guardian. На фото президент Украины сидит на столе и смеется.

В самом журнале, который вышел в печать в субботу, 7 марта, размещена статья с заголовком "Мое приглашение в Белый дом? Мне сказали, что оно готовится". Внутри статьи - еще два снимка с Зеленским, сделанные на той же локации. На одном из фото президент поправляет пиджак, на другом - держит руку в кармане.