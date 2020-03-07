​Гончарук поблагодарил свою команду и улетел на отдых

Бывший премьер-министр Алексей Гончарук после своей отставки улетел на отдых. Об этом сообщила LIGA.net, журналист которой оказался на одном самолете с Гончаруком.
Экс-премьер рассказал, что решил отдохнуть и летит в отпуск.
Гончарук взял билет в эконом-класс.
В телеграм-канале экс-премьера тем временем появилось видео с благодарностью команде правительства. В нем Гончарук заявил, что продолжает двигаться дальше, чтобы воплотить задуманное.
"За полгода работы наша команда заложила фундамент реформ и изменений. Но многое мы просто не успели. Мы не подстраивались под олигархов, рейтинги. Не шли на компромиссы с совестью. Всегда руководствовались ценностями, присущими нашему украинскому народу", - заявил Гончарук.
Экс-премьер сказал, что благодарен свое команде и каждому, с кем успел поработать эти полгода.
"Новое поколение есть, именно от нас зависит успешное будущее нашего государства. Слава Украине!" - сказал Гончарук.
Напомним, что самый молодой премьер-министр в истории Украины Алексей Гончарук успел поработать только полгода. В начале марта 2020 года Верховная Рада заменила его на вице-премьера Дениса Шмыгаля.