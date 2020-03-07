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Мы не тормозили ни одного дела, но и не подписали ни одного подозрения, если оно не выверено до последней буквы, - Чумак

"Если ты подписываешь необоснованное подозрение, отвечаешь в уголовном порядке за незаконное привлечение к ответственности".

Мы не тормозили ни одного дела, но и не подписали ни одного подозрения, если оно не выверено до последней буквы, - Чумак
Віктор Чумак
Фото: Макс Требухов

Заместитель генерального прокурора, главный военный прокурор Виктор Чумак отбрасывает обвинения в затягивании дела Порошенко Генпрокуратурой. Об этом он заявил в интервью "Главкому".

"Мы не тормозили ни одного дела, но и не подписали ни одного подозрения, если оно не выверено до последней буквы. Подозрение - это не один лист, а сто страниц, на которых описывается конструкция преступления, чтобы суд его принял. Если ты подписываешь необоснованное подозрение, и суд его таким признает, ты отвечаешь в уголовном порядке за незаконное привлечение к ответственности", - отметил Чумак.

При этом отвечая на вопрос, почему подозрения не были исправлены, он добавил: "Было бы, что исправлять. Если фактов у следствия и в подозрении нет, их не высосешь из пальца. Оно же в суде потом все развалится".

Вместе с тем замгенпрокурора не стал называть дела против Порошенко надуманными, но отметил при этом, что не может подписать незаконный документ. 

"Не могу сказать, что они (дела против Порошенко - ред.) надуманные. Вы знаете, что меня никак нельзя считать союзником Порошенко - я был очень жестким его оппонентом. Но, будучи заместителем генпрокурора, я не сказал ни слова о его преступлениях. Потому что это было бы воспринято как обвинение со стороны должностного лица. Вот завтра мне как в. о. принесут подозрение Порошенко - и что делать? (Смеется.) Скажут, Чумак не подписывает подозрение Порошенко, потому что тот ему заплатил. Но я не могу подписать незаконный документ", - резюмировал Чумак.

Напомним, ранее лидер фракции "Слуга народа" заявил, что увольнение генерального прокурора Руслана Рябошапки связано с неподписанием подозрения экс-президенту Петру Порошенко.

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