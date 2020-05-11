В Роттердаме найдена мертвой украинка - член экипажа круизного судна Regal Princess

В нидерландском городе Роттердам была найдена мертвой 39-летняя украинка, член экипажа круизного судна Regal Princess.

Об этом сообщил директор департамента консульской службы МИДа Сергей Погорельцев, передает "Укринформ".

Тело женщины было обнаружено в воде за бортом судна.

"По предварительной информации местной полиции, смерть произошла в результате самоубийства. Тело погибшей доставлено в местный морг. Родственники умершей уведомлены о факте смерти", - говорится в сообщении.

Посольство Украины в Нидерландах поддерживает связь с местной полицией и принимает соответствующие меры по организации перевозки тела погибшей в Украину.

Сайт Crew Center, который является сообществом членов экипажей всего мира, со ссылкой на собственные источники сообщил, что украинка должна была вернуться домой чартерным рейсом, который отменили, передает Би-би-си.

"8 мая должны быть два чартера, один из них отменили. К сожалению, именно им она должна была лететь. Рейсы перенесли на 12 мая, но, конечно, никто не может сказать, что он 100% полетит. Никто не ожидал, что произойдет что-то подобное. Это очень печально ", - рассказал один из членов экипажа.

Напомним, ранее на антарктической станции "Академик Вернадский" совершил самоубийство 35-летний участник экспедиции.