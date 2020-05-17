Зеленский почтил память жертв политических репрессий в Быковне

Президент Владимир Зеленский посетил заповедник "Быковнянские могилы" и принял участие в мероприятиях ко Дню памяти жертв политических репрессий. Об этом сообщается на сайте главы государства.

"Шокируют колоссальные масштабы преступлений и их антигуманная природа. Абсолютно чужая как законам нормального человеческого бытия, так и общественному строю цивилизованного мира. Тоталитарная машина без колебаний уничтожала на своем пути человеческие жизни и судьбы", - заявил Зеленский.

В ОП отчитываются, что президент возложил цветы к братской могиле, установил лампаду у центрального монумента мемориала "Быковнянские могилы", а также возложил цветы к памятному знаку польских захоронений.

В мероприятиях также принял участие глава Офиса президента Андрей Ермак.

Напомним, День памяти жертв политических репрессий в Украине отмечают в третье воскресенье мая с 2007 года.

Лесной массив недалеко от поселка Быковня является крупнейшим в Украине местом массовых захоронений жертв коммунистических политических репрессий. По разным данным, здесь нашли от 15 до более 100 тыс. человек, замученных во время допросов или расстрелянных во внесудебном порядке органами НКВД в Киеве в период с 1937 до 1941 года.