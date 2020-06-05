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Украина готовит обращение в Международный уголовный суд из-за преследований журналистов в Крыму

"Свобода слова в Крыму отсутствует, деятельность независимых СМИ остановлена". 

Украина готовит обращение в Международный уголовный суд из-за преследований журналистов в Крыму
Фото: EPA/UPG

Прокуратура АР Крым совместно с Украинским Хельсинским союзом по правам человека готовят обращение в Офис прокурора Международного уголовного суда в Гааге из-за преследования журналистов в оккупированном Крыму. 

В уголовных производствах прокуратуры автономии много подтверждающих фактов преследования журналистов и их семей, проведения незаконных обысков, задержаний и выдвижения обвинений в экстремизме. Об этом сообщили на сайте прокуратуры АР Крым.

"Свобода слова в Крыму отсутствует, деятельность независимых СМИ остановлена - это фактически привело к информационному вакууму на полуострове", - сообщил прокурор АР Крым Игорь Поночовный.

Он добавил, что прокуратура пытается противостоять незаконным действиям оккупанта, в том числе, помогая крымчанам знать правду о реальной ситуации с правами человека на полуострове.

Напомним, что в декабре 2019 в Евросоюзе констатировали ухудшение ситуации с правами человека в Крыму. Проводятся систематические репрессии в отношении лиц, которые противостоят российским властям в Крыму.

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