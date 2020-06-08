В Нидерландах завершились семичасовые слушания по делу МН17 (обновлено)

Это первый день судебных заседаний после их приостановки из-за коронавируса в марте.

Глава Совместной следственной группы (JIT) Фред Вестербейке во время пресс-конференции, в Ньювегейне, Нидерланды, 19 июня 2019 г

Под Гаагой (Нидерланды) в судебном комплексе Схипхол закончилось семичасовое судебное заседание по делу сбитого над Донбассом самолета рейса МН17. Следующее слушание состоится 9 июня, пишет "Укринформ".

Заседания по делу назначены с 8 июня по 3 июля, однако пока неизвестно, будут ли они проходить ежедневно. В связи с коронавирусом слушания могут быть перенесены или отменены.

Также в целях безопасности ограничено количество людей, которые могут находиться в суде. В целом к процессу были допущены 100 человек, в том числе судьи, адвокаты, родственники погибших и пресса.

Также на английском и нидерландском языках организована прямая трансляция, смотреть которую могут все желающие.

Обновление 20:34. Следствие по расследованию обстоятельств крушения не комментирует информацию о том, идентифицирован ли генерал-полковник ФСБ России Андрей Бурлаков как заинтересованное лицо. Отмечается, что расследование будет длиться до тех пор, пока не будут установлены все ответственные, пишет "Интерфакс-Украина".

"Мы хотим найти правду, мы хотим, чтобы было понятно, кто ответственен за то, что произошло, и мы делаем это шаг за шагом", - заявила руководитель следственной группы Дигна ван Бутзелар.

Кроме этого, прокурор Тейс Бергер сообщил, что в телах членов экипажа самолета было найдено 29 стальных осколков. В теле капитана был найден осколок, имеющий сходство с фрагментом ракеты "Бук", пишет "Росбалт".

"Институт судебной экспертизы изучил характеристики и сравнил их с характеристиками фрагментированных частей украинской демонтированной боеголовки и фрагментов боеголовок, которые были получены после испытаний в Финляндии и в Украине. <…> В обломках и телах погибших удалось обнаружить только 370 осколков из 8 тысяч", - сообщил он.

Напомним, что пассажирский самолет "Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом МН-17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.

Международная следственная группа 28 сентября 2016 года в Нидерландах представила результаты уголовного расследования причин катастрофы. Согласно выводам JIT, авиалайнер рейса МН17 был сбит ракетой серии 9M38, запущенной с самоходной огневой установки "Бук" с сельскохозяйственного поля в районе поселка Первомайское. Данный район на тот момент находился под контролем пророссийских сепаратистов. Из расследования следует, что "Бук" был доставлен в Украину из Российской Федерации и, после того, как его использовали для атаки на авиалайнер рейса МН17, он снова вернулся на территорию РФ.

Обвинения в убийстве пассажиров самолета получили Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский (Хмурый), Олег Пулатов (Гюрза, Халиф), Леонид Харченко (Крот). По версии следствия, они участвовали в доставке ракетного комплекса к месту ее запуска.

Спустя шесть лет после трагедии начался судебный процесс в Нидерландах. Подробнее об этом читайте в материале LB.ua "Суд по МН17. Итоги первого дня".

Из-за эпидемии COVID-19 прошло всего несколько судебных заседаний. 23 марта Окружной суд Гааги до июня приостановил слушания по делу о крушении самолета, выполнявшего рейс MH17.