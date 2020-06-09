Офис генпрокурора подозревает "чиновников" "ЛНР" в принудительной "паспортизации" украинцев

По предварительным данным, паспорта "ЛНР" получили более 200 тыс. человек.

Прокуратура Луганской области сообщила о подозрении начальнику так называемого "управления миграционной службы МВД Луганской народной республики" и его заместителю по факту принудительной "паспортизации" украинцев. Они заставляли оформлять паспорт псеводореспублики под угрозой увольнения с работы и прекращения соцвыплат.

Об этом информирует пресс-служба Офиса генпрокурора.

Отмечается, что о подозрении сообщено начальнику так называемого "управления миграционной службы МВД Луганской народной республики" и его заместителю по факту принудительной "паспортизации" граждан Украины, проживающих на неподконтрольной органам государственной власти территории.

Действия "чиновников" квалифицированы как посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, содействие деятельности террористической организации, нарушение законов и обычаев войны.

По данным следствия, с 2018 года оккупационная администрация РФ с привлечением "чиновников" учреждений в сферах образования, медицины, социальной защиты начала процесс выдачи местным жителям "паспортов ЛНР".

Ответственность за ведение политики насаждения гражданства псевдореспублики возложена на руководство "управления миграционной службы" оккупационной администрации РФ.

Не выполнение требования получения "документа" является поводом для отказа в трудоустройстве, увольнении с работы, прекращение социальных выплат, исключение из учебных заведений и т. п. По предварительным данным, паспорта "ЛНР", вероятно, получили более 200 тыс. человек.

Напомним, в 2017 году Россия официально признала документы, выданные гражданам Украины террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР".

24 апреля 2019 президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке". Согласно указу, такое право получают лица, постоянно проживающие в ОРДЛО.