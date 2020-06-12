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Суд одобрил принудительный привод Мангера на заседание по избранию меры пресечения по делу Гандзнюк

Заседание запланировано на 15 июня. 

Суд одобрил принудительный привод Мангера на заседание по избранию меры пресечения по делу Гандзнюк
Фото: LB.ua

Печерский районный суд Киева разрешил принудительный привод главы Херсонского облсовета Владислава Мангера, который подозревается в причастности к убийству активистки Екатерины Гандзюк. Об этом пишут "Українські новини", ссылаясь на данные Офиса генпрокурора.

"Подтверждаем такое решение", - сообщили в ОГП.

Заседание назначено на 15 июня, 9:30. 

Досудебное расследование СБУ считает Мангера подозреваемым заказчиком нападения на Гандзюк. По версии следствия, Мангер подозревается в том, что он по предварительному сговору с помощником-консультантом депутата Херсонского облсовета Алексеем Левиным организовал нанесение тяжких телесных повреждений Гандзюк, которые привели к ее смерти.

Фигурантами преступления считаются Сергей Торбин, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский и Никита Грабчук (исполнители), Игорь Павловский (посредник), Алексей Левин (организатор) и Владислав Мангер (заказчик).

Напомним, что 31 июля 2018 года в центре Херсона Екатерину Гандзюк облили кислотой. 4 ноября она скончалась в больнице. 27 апреля СБУ заявила о завершении досудебного расследования по подозрениям Мангера и Левина. 

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