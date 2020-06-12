Суд одобрил принудительный привод Мангера на заседание по избранию меры пресечения по делу Гандзнюк

Печерский районный суд Киева разрешил принудительный привод главы Херсонского облсовета Владислава Мангера, который подозревается в причастности к убийству активистки Екатерины Гандзюк. Об этом пишут "Українські новини", ссылаясь на данные Офиса генпрокурора.

"Подтверждаем такое решение", - сообщили в ОГП.

Заседание назначено на 15 июня, 9:30.

Досудебное расследование СБУ считает Мангера подозреваемым заказчиком нападения на Гандзюк. По версии следствия, Мангер подозревается в том, что он по предварительному сговору с помощником-консультантом депутата Херсонского облсовета Алексеем Левиным организовал нанесение тяжких телесных повреждений Гандзюк, которые привели к ее смерти.

Фигурантами преступления считаются Сергей Торбин, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский и Никита Грабчук (исполнители), Игорь Павловский (посредник), Алексей Левин (организатор) и Владислав Мангер (заказчик).

Напомним, что 31 июля 2018 года в центре Херсона Екатерину Гандзюк облили кислотой. 4 ноября она скончалась в больнице. 27 апреля СБУ заявила о завершении досудебного расследования по подозрениям Мангера и Левина.