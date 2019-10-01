Депутата Киевского облсовета будут судить за коррупцию

Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в Высший антикоррупционный суд дело в отношении депутата Киевского областного совета по обвинению в вымогательстве и получении неправомерной выгоды.

Об этом сообщила пресс-служба САП в фейсбуке.

"В рамках досудебного расследования установлено, что в течение февраля-апреля 2019 года обвиняемый требовал и получил неправомерную выгоду в размере 5 тыс. долларов США за влияние на сотрудников правоохранительных органов с целью возвращения имущества, изъятого у частного предпринимателя", - говорится в сообщении.

Обвиняемому инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369-2 УК Украины. Обвинительный акт направлен в ВАКС для рассмотрения по существу.

Согласно открытой информации, это - депутат Александр Мефодий. В апреле суд отпустил его из-под стражи под личное обязательство.