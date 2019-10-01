Bloomberg: старшая дочь Путина участвует в обсуждениях редактирования ДНК человека
Bloomberg: старшая дочь Путина участвует в обсуждениях редактирования ДНК человека
Зеленский принял отставку Данилюка
Зеленский принял отставку Данилюка
Вокруг Зеленского возник скандал из-за формата его посещения Бабьего Яра
Вокруг Зеленского возник скандал из-за формата его посещения Бабьего Яра
Елизавета Ясько: "Отказываться от общения с россиянами – неправильно"
Елизавета Ясько: "Отказываться от общения с россиянами – неправильно"
Франц Кафка в исполнении Приватбанка
Франц Кафка в исполнении Приватбанка
В Норвегии заметили российский спецназ, - СМИ
В Норвегии заметили российский спецназ, - СМИ
​В Харькове пожилая женщина погибла, пытаясь спуститься со второго этажа по простыням
​В Харькове пожилая женщина погибла, пытаясь спуститься со второго этажа по простыням
От Трампа ушёл не Волкер, от Трампа ушло ЦРУ
От Трампа ушёл не Волкер, от Трампа ушло ЦРУ
Танец на арбузной корке
Танец на арбузной корке
ГлавнаяПолитика

Депутата Киевского облсовета будут судить за коррупцию

САП направила дело в Антикоррупционный суд.

Депутата Киевского облсовета будут судить за коррупцию
Фото: facebook/Вищий антикорупційний суд

Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в Высший  антикоррупционный суд дело в отношении депутата Киевского областного совета по обвинению в вымогательстве и получении неправомерной выгоды.

Об этом сообщила пресс-служба САП в фейсбуке.

"В рамках досудебного расследования установлено, что в течение февраля-апреля 2019 года обвиняемый требовал и получил неправомерную выгоду в размере 5 тыс. долларов США за влияние на сотрудников правоохранительных органов с целью возвращения имущества, изъятого у частного предпринимателя", - говорится в сообщении.

Обвиняемому инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369-2 УК Украины. Обвинительный акт направлен в ВАКС для рассмотрения по существу.

Согласно открытой информации, это - депутат Александр Мефодий. В апреле суд отпустил его из-под стражи под личное обязательство.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , , ,
Новости по теме:

Читайте также