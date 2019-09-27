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Экс-нардепу Березкину сообщили о подозрении по делу о хищении $20 млн Ощадбанка

"Завладение средствами произошло по предварительному сговору группой лиц под видом выдачи кредита".

Экс-нардепу Березкину сообщили о подозрении по делу о хищении $20 млн Ощадбанка
Станислав Березкин
Фото: Голос Столицы

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры согласовали сообщение о подозрении бывшему народному депутату Украины в совершении ряда особо тяжких коррупционных преступлений, и в этот же день детективы Национального антикоррупционного бюро в установленном законом порядке уведомили его о подозрении.

Об этом сообщила пресс-служба САП в фейсбуке.

"В ходе досудебного расследования собраны доказательства, которые дают достаточные основания полагать, что бывший народный депутат как бенефициар группы компаний "Креатив" в конце 2013 года-начале 2014 года организовал завладение средствами государственного банка АО "Ощадбанк" в сумме $20 млн, привлекая к таким действиям других лиц, в том числе служащих банковского учреждения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что завладение средствами произошло по предварительному сговору группой лиц под видом выдачи кредита, хотя достаточного обеспечения для его получения в банк не получил.

"Указанные средства после их получения на счет одной из компаний группы "Креатив" сразу были легализованы путем перечисления на счета иностранных компаний (в том числе оффшорных юрисдикций) якобы на выполнение контрактов по поставке тропического масла. В дальнейшем компаниями оффшорных юрисдикций за счет полученных в качестве кредита средств АО "Ощадбанк" приобрел активы в Одессе и на Черноморском побережье, после чего их корпоративные права были переданы детям экс-нардепа", - отметили в САП.

Кроме того, в САП напомнили, что почти год назад Рада не поддержала представление генерального прокурора о привлечении народного депутата к уголовной ответственности.

В сообщении не указывается имя подозреваемого, но ранее сообщалось, что НАБУ и САП с мая 2016 года расследуют уголовное производство, в рамках которого установлено, что с сентября 2013 года по январь 2014-го бенефициарный собственник группы "Креатив", которым является Станислав Березкин, по сговору с другими собственниками ПАО "Креатив групп" из числа руководства и общества "Кредитное брокерское агентство" путем злоупотребления служебным положением должностными лицами ЧАО "Креатив" организовал завладение средствами, полученными в "Ощадбанке" под видом заключенного договора кредитной линии на $20 млн.

Напомним, в конце августа правоохранители возобновили следствие по делу экс-нардепа Березкина.

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