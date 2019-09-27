​Кабмин объявил конкурс на должность главы Госрезерва

Кабинет министров объявил конкурс на должность председателя Государственного агентства резерва.

Об этом говорится в распоряжении правительства №857-р от 25 сентября, передают "Українськi Новини".

Отмечается, что общий стаж работы претендента на должность должен составлять не менее семи лет, из которых не менее трех лет - опыт работы на руководящих должностях. Также претендент должен владеть одним из официальных языков Совета Европы (английский, французский), разбираться в законодательстве, иметь знания в области управления публичными финансами.

Заявления об участии в конкурсе принимаются до 10 октября, проверка владения иностранным языком назначена на 18 октября.

Должностной оклад главы Госрезерва составит 24 тыс. гривен. Также предусмотрены надбавки.

Напомним, 25 сентября Кабмин уволил главу Госрезерва Вадима Мосийчука и заместителя председателя Дмитрия Булатова.

В октябре 2018 года Мосийчуку сообщили о подозрении в нанесении ущерба государству на 6 млн гривен. На протяжении 2017 года чиновник вопреки требованиям законодательства и рационального использования госсредств принял ряд необоснованных решений - более 14 тыс. тонн зерна, которые хранились на госпредприятии "Хлебная база №85" в Харьковской области, были перемещены на госпредприятие "Златодар" в Черкасской области. Суд избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства и обязал сдать паспорт для выезда за границу, однако не отстранял его от должности.

30 марта 2019 года Мосийчуку вручили обвинительный акт по этому делу и в апреле отправили акт в суд. В конце июня Кабмин отстранил его от выполнения обязанностей на время дисциплинарного производства.