Президент Украины Владимир Зеленский в Нью-Йорке провел встречу с Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем.
Пресс-служба президента информирует, что глава государства поблагодарил генсека ООН за гуманитарную поддержку граждан Украины, пострадавших от российской агрессии.
Кроме того, Владимир Зеленский призвал Организацию Объединенных Наций осуществлять активную работу по мониторингу нарушений прав человека на временно оккупированных территориях Украины.
Как сообщалось, Генассамблея ООН включила вопрос Крыма и Донбасса в повестку дня отдельным пунктом.
В начале сентября ООН обнародовала доклад Гутерриша о нарушении прав человека в оккупированном Крыму.