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Украина установила дипотношения с Гренадой

Главы МИД договорились в ближайшее время подписать безвиз.

Украина установила дипломатические отношения с с Гренадой.

Об этом сообщает пресс-служба МИД в Facebook.

"Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко и министр иностранных дел Гренады Питер Чарльз Дэвид подписали Совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений между Украиной и Гренадой", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/UkraineMFA

Министры также договорились о подписании в ближайшее время соглашения о взаимной отмене визовых требований.

Гренада - островное государство в Карибском море, включающее собственно Гренаду - самый южный из Наветренных островов, а также южную часть островов Гренадины, крупнейший из которых - Кариока.

Накануне Украина установила дипотношения с карибским государством Сент-Винсент и Гренадины.

24 сентября  на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко подписал соглашение безвизе с Эквадором.

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