Украина и Венгрия договорились о встрече на высшем уровне

Зеленский и Орбан встретятся в ближайшее время.

Украина и Венгрия 26 сентября договорились о встрече на высшем уровне.

Об этом говорится на сайте Министерства иностранных дел по итогам переговоров министров иностранных дел Вадима Пристайко и Петера Сийярто, которая состоялась в кулуарах 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

"Стороны обсудили перспективы развития политического диалога, экономического сотрудничества, а также возобновление работы Совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества. В ходе встречи министры договорились об установлении контакта на высшем уровне в ближайшее время, что откроет путь для урегулирования актуальных вопросов двусторонней повестки дня", - сообщил МИД.

Министр Пристайко выразил надежду, что встреча Владимира Зеленского и Виктора Орбана позволить уладить существующие недоразумения между странами.

Гарна зустріч з угорським колегою Петером Сійярто. Домовились про контакт на найвищому рівні ближчим часом. Сподіваюсь, що ця зустріч відкриє шлях для вирішення існуючих непорозумінь у наших сусідських відносинах. pic.twitter.com/eZmZ0rShXB — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) September 26, 2019

Напомним, отношения между Украиной и Венгрией испортились в 2017 году, когда Верховная Рада приняла закон об образовании, который, как показалось венграм, ограничивает права их диаспоры в Закарпатской области. Из-за этого МИД Венгрии начал блокировать участие Украины в мероприятиях НАТО.

В 2019 году Украина внесла поправки в закон об образовании, отсрочив до 1 сентября 2023 года действие языковой статьи, разозлившей Венгрию, но Будапешт это не устроило.