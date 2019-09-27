Пристайко поблагодарил Могерини за поддержку Украины в ЕС

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко провел встречу с высоким представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини.
Об этом сообщается на сайте МИДа.
Отмечается, что встреча прошла в четверг, 26 сентября, на полях 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
"Глава украинского внешнеполитического ведомства поблагодарил Могерини за ее активную роль в консолидации поддержки Украины со стороны ЕС в противодействии российской агрессии и восстановлении ее суверенитета и территориальной целостности", - говорится в сообщении.
Напомним, в начале августа Европейский совет официально назначил главу МИД Испании Жозепа Борреля представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности. Сейчас этот пост занимает Могерини, срок ее полномочий завершается в октябре 2019.