Національна опера України відновлює роботу після піврічного карантину

Через карантинні обмеження у період до 31 жовтня опера працюватиме 3 рази на тиждень.

Національна опера України ім. Т. Г. Шевченка починає підготовку до відкриття нового театрального сезону, перша вистава запланована на 18 вересня.

Про це у Facebook повідомив головний режисер Національної опери Анатолій Солов'яненко.

"Щасливий повідомити, що після піврічного перебування у карантинному простої Національна опера України починає підготовку до відкриття нового театрального сезону, що заплановане на 18 вересня", – повідомив він.

Через карантинні обмеження у період до 31 жовтня опера працюватиме 3 рази на тиждень із наступними щотижневими програмами:

щоп‘ятниці - концертна програма солістів оперної трупи під рояль;

щосуботи - концертна програма солістів балету театру;

щонеділі - одна з оперних вистав, що не потребують великого оркестру та виконуватимуться без участі хору та балету.

"Всі заходи проходитимуть без антракту, з максимальною тривалістю до 80 хвилин. Дотримання глядачами маскового режиму та температурного скриннігу є обов‘язковими. Розміщення у залі здійснюватиметься відповідно до діючих вимог", - наголосив Солов'яненко.

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів України продовжив дію адаптивного карантину до 31 жовтня. За відповідний проєкт постанови проголосували на засіданні уряду 26 серпня.