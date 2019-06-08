На Софийской площади пройдет концерт украинских звезд мировой оперы

29 июня на Софийской площади в Киеве под открытым небом состоится второй концерт, на котором выступят украинские звезды мировой оперной сцены.

Как сообщают организаторы события, в этом году украинские оперные исполнители также исполнят оперные хиты для всех желающих.

В 2019 году в гала-концерте примут участие: Людмила Монастырская (сопрано), Елена Белкина (меццо-сопрано), Виталий Билый (баритон), Евгений Орлов (бас) и Дмитрий Попов (тенор).

На сцене будет Заслуженный академический симфонический оркестр Украинского радио под руководством дирижера Владимира Шейко и Национальная заслуженная академическая хоровая капелла "Думка" (художественный руководитель – Евгений Савчук).

Художественный руководитель проекта – главный режиссер Национальной оперы Анатолий Соловьяненко.

В программе:

Увертюра из оперы Джоаккино Россини "Севильский цирюльник".

Ария Дона Базилио из оперы "Севильский цирюльник". Исполняет Евгений Орлов.

Ария Далилы из оперы "Самсон и Далила" Камиль Сен-Санса. Исполняет Елена Белкина.

"Те Деум" из оперы "Тоска" Джакомо Пуччини. Исполняют Виталий Билый и капелла "Думка".

Увертюра из оперы Джузеппе Верди "Сила судьбы".

Ария Леоноры из оперы Верди "Трубадур". Исполняет Людмила Монастырская.

Песенка Герцога из оперы Верди "Риголетто". Исполняет Дмитрий Попов.

Хор и сцена Захарии из оперы Верди "Набукко". Исполняют Евгений Орлов и капелла "Думка".

Антракт к 4-му действию оперы "Кармен" Жоржа Бизе.

Хабанера из оперы "Кармен". Исполняет Елена Белкина.

Куплеты Тореадора из оперы "Кармен". Исполняет Виталий Билый.

Молитва Тоски из одноименной оперы. Исполняет Людмила Монастырская.

Неаполетанская песня "О, мое солнце", украинская народная песня "Чорнії брови, карії очі". Исполняет Дмитрий Попов.

Дуэт Леоноры и Графа ди Луна из оперы "Трубадур". Исполняют Людмила Монастырская и Виталий Билый.

Духовный гимн Украины "Боже, Великий, Єдиний". Исполняют все участники концерта.

Ведущий концерта – Дмитрий Хоркин.

Начало в 19:30. Вход свободный – организаторы отмечают, что мест для сидения на площади будет 2000, а при большом количестве желающих лучше приходить заранее

Концерт проходит при поддержке Департамента культуры КГГА и Национального союза театральных деятелей Украины.