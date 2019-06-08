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На Софийской площади пройдет концерт украинских звезд мировой оперы

Участники – Людмила Монастырская, Елена Белкина, Виталий Билый, Евгений Орлов и Дмитрий Попов.

На Софийской площади пройдет концерт украинских звезд мировой оперы
Концерт на Софийской площади
Фото: Макс Левин

29 июня на Софийской площади в Киеве под открытым небом состоится второй концерт, на котором выступят украинские звезды мировой оперной сцены.

Как сообщают организаторы события, в этом году украинские оперные исполнители также исполнят оперные хиты для всех желающих.

В 2019 году в гала-концерте примут участие: Людмила Монастырская (сопрано), Елена Белкина (меццо-сопрано), Виталий Билый (баритон), Евгений Орлов (бас) и Дмитрий Попов (тенор).

На сцене будет Заслуженный академический симфонический оркестр Украинского радио под руководством дирижера Владимира Шейко и Национальная заслуженная академическая хоровая капелла "Думка" (художественный руководитель – Евгений Савчук).

Художественный руководитель проекта – главный режиссер Национальной оперы Анатолий Соловьяненко.

В программе:

  • Увертюра из оперы Джоаккино Россини "Севильский цирюльник".
  • Ария Дона Базилио из оперы "Севильский цирюльник". Исполняет Евгений Орлов.
  • Ария Далилы из оперы "Самсон и Далила" Камиль Сен-Санса. Исполняет Елена Белкина.
  • "Те Деум" из оперы "Тоска" Джакомо Пуччини. Исполняют Виталий Билый и капелла "Думка".
  • Увертюра из оперы Джузеппе Верди "Сила судьбы".
  • Ария Леоноры из оперы Верди "Трубадур". Исполняет Людмила Монастырская.
  • Песенка Герцога из оперы Верди "Риголетто". Исполняет Дмитрий Попов.
  • Хор и сцена Захарии из оперы Верди "Набукко". Исполняют Евгений Орлов и капелла "Думка".
  • Антракт к 4-му действию оперы "Кармен" Жоржа Бизе. 
  • Хабанера из оперы "Кармен". Исполняет Елена Белкина.
  • Куплеты Тореадора из оперы "Кармен". Исполняет Виталий Билый.
  • Молитва Тоски из одноименной оперы. Исполняет Людмила Монастырская.
  • Неаполетанская песня "О, мое солнце", украинская народная песня "Чорнії брови, карії очі". Исполняет Дмитрий Попов.
  • Дуэт Леоноры и Графа ди Луна из оперы "Трубадур". Исполняют Людмила Монастырская и Виталий Билый. 
  • Духовный гимн Украины "Боже, Великий, Єдиний". Исполняют все участники концерта.

Ведущий концерта – Дмитрий Хоркин.

Начало в 19:30. Вход свободный – организаторы отмечают, что мест для сидения на площади будет 2000, а при большом количестве желающих лучше приходить заранее

Концерт проходит при поддержке Департамента культуры КГГА и Национального союза театральных деятелей Украины.

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