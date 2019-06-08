На Софийской площади пройдет концерт украинских звезд мировой оперы

29 июня на Софийской площади в Киеве под открытым небом состоится второй концерт, на котором выступят украинские звезды мировой оперной сцены.
Как сообщают организаторы события, в этом году украинские оперные исполнители также исполнят оперные хиты для всех желающих.
В 2019 году в гала-концерте примут участие: Людмила Монастырская (сопрано), Елена Белкина (меццо-сопрано), Виталий Билый (баритон), Евгений Орлов (бас) и Дмитрий Попов (тенор).
На сцене будет Заслуженный академический симфонический оркестр Украинского радио под руководством дирижера Владимира Шейко и Национальная заслуженная академическая хоровая капелла "Думка" (художественный руководитель – Евгений Савчук).
Художественный руководитель проекта – главный режиссер Национальной оперы Анатолий Соловьяненко.
В программе:
- Увертюра из оперы Джоаккино Россини "Севильский цирюльник".
- Ария Дона Базилио из оперы "Севильский цирюльник". Исполняет Евгений Орлов.
- Ария Далилы из оперы "Самсон и Далила" Камиль Сен-Санса. Исполняет Елена Белкина.
- "Те Деум" из оперы "Тоска" Джакомо Пуччини. Исполняют Виталий Билый и капелла "Думка".
- Увертюра из оперы Джузеппе Верди "Сила судьбы".
- Ария Леоноры из оперы Верди "Трубадур". Исполняет Людмила Монастырская.
- Песенка Герцога из оперы Верди "Риголетто". Исполняет Дмитрий Попов.
- Хор и сцена Захарии из оперы Верди "Набукко". Исполняют Евгений Орлов и капелла "Думка".
- Антракт к 4-му действию оперы "Кармен" Жоржа Бизе.
- Хабанера из оперы "Кармен". Исполняет Елена Белкина.
- Куплеты Тореадора из оперы "Кармен". Исполняет Виталий Билый.
- Молитва Тоски из одноименной оперы. Исполняет Людмила Монастырская.
- Неаполетанская песня "О, мое солнце", украинская народная песня "Чорнії брови, карії очі". Исполняет Дмитрий Попов.
- Дуэт Леоноры и Графа ди Луна из оперы "Трубадур". Исполняют Людмила Монастырская и Виталий Билый.
- Духовный гимн Украины "Боже, Великий, Єдиний". Исполняют все участники концерта.
Ведущий концерта – Дмитрий Хоркин.
Начало в 19:30. Вход свободный – организаторы отмечают, что мест для сидения на площади будет 2000, а при большом количестве желающих лучше приходить заранее
Концерт проходит при поддержке Департамента культуры КГГА и Национального союза театральных деятелей Украины.