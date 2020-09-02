10 анімацій про людей і людяність, які необхідно подивитися кожному

Що робить нас людьми? На це питання шукають відповідь філософи, науковці та теологи, але найбільш невимушено та різносторонньо здатне відповісти саме мистецтво анімації.

Тема цьогорічного фестивалю анімації LINOLEUM – “Стати людиною”, – складна, але цікава та незвичайна. Коли ми бачимо, наскільки різні погляди на це питання в режисерів і аніматорів із усього світу, то мимоволі захоплюємося багатогранністю людської сутності. Тож цей лейтмотив пронизує всю програму LINOLEUM: від конкурсної частини (міжнародна, українська та комерційної анімації) до кураторських блоків і спеціальних показів.

З 2 по 6 вересня всі фільми від LINOLEUM будуть показуватися онлайн на MEGOGO. Ми підготували 262 найкращі анімації, що об’єднані в 14 програм. Аби не загубитися в такій кількості контенту та не втратити показ, я відібрала 10 фільмів, що просто неможливо пропустити.

Фото: linoleumfest.com

Складна історія чи-то кохання, чи нездорової залежності. Анімація є документальною та розповідає про жінок, які мали стосунки з одним із найвідоміших злодіїв США – Річардом Рамірезом. У вісімдесятих він жорстоко вбив і згвалтував кількадесят людей у Лос-Анджелесі, але після арешту почав отримувати купу листів від своїх фанаток. Логічно таку закоханість пояснити неможливо та, мабуть, і не варто. А от за допомогою анімації можна краще зрозуміти, що відбувається в голові у жінок, які зовні не відрізняються від інших, але присвячують своє життя серійному вбивці. Чи варто їх за це засуджувати та чи стають вони співучасницями злочинця?

“Звичайного хлопця” можна переглянути в міжнародному конкурсі в програмі “Сліди”.

2. “Паршива вівця”, Франція, 2019

Black Sheep Boy | Trailer | Berlinale Generation 2020

Коли ми починаємо думати про сенс життя, ким ми є або в чому полягає щастя, то часто тішимо себе ілюзією, що колись знайдемо відповіді на ці питання. У анімації “Паршива вівця” герой також вирушає в екзистенційну подорож, яка нібито має допомогти йому впоратися з особистісною кризою. Але чи здатна чужа мудрість справді змінити наше життя? Фільм підходить до цього моменту дуже іронічно, залишаючи глядачу багато поживи для майбутніх роздумів. І точно не роздає категоричних порад.

Шукайте цю стрічку в міжнародному конкурсі в програмі “Короткі історії про самотність”.

Фото: linoleumfest.com

Можливо, це історія про деменцію старого космонавта, який замість реального життя бачить лише пригоди з минулих героїчних місій. Але також можливо, що це фільм про справжню природу наших мрії. Адже ми часто потрапляємо в пастку ілюзій та надто ідеалізуємо своє минуле. Настільки, що повністю забуваємо про сьогодення.

У “Космонавті” також дуже цікаво спостерігати, як значення однакових дій змінюється залежно від ситуації. Те, що змушує затамовувати подих у космічному антуражі, може викликати лише жалість у чотирьох стінах скромної квартири. А ще може змушувати сміятися від абсурдності таких ситуацій.

Ця стрічка буде змагатися в міжнародному конкурсі в програмі “Узи”.

Абсурдний, доволі легкий та водночас змістовний фільм. Його можна віднести й до конфлікту поколінь, коли бачиш поведінку сучасних дітей у селі свого дідуся, й до притчі про дорослішання. Упродовж перегляду цікаво порозмислювати, чи доречно переносити наші міські звичаї “міленіалів” на інші культури та світогляди, у яких люди діють зовсім протилежним чином. Та чи можемо ми засуджувати такі “застарілі” зразки поведінки. Хоча врешті-решт головною лишається здатність знаходити спільну мову та об’єднуватися заради досягнення спільної мети.

Це єдиний повнометражний фільм на фестивалі LINOLEUM, тож для його перегляду ми виділили окремий спеціальний показ.

Життя в іншій країні не складається виключно з позитивних емоцій від знайомства з новою культурою. Незнайома мова, дивна поведінка перехожих, складнощі з найбільш побутовими справами – все це може перетворити процес адаптації мігрантів у справжнісіньке пекло. Що і відбувається з головною героїнею “Нідегарії”, котра приїжджає на навчання до вигаданої і дуже специфічної країни.

Тривалий час як глядачу, так і дівчині буде здаватися, що всі, хто її оточує на новому місці – вкрай ворожі. Але це тільки до того моменту, як ми навчимося бачити друзів у тих людях, від яких найменше цього очікували.

Фільм увійшов до програм міжнародного конкурсу “Короткі історії про самотність”.

Страх, що спіткає героїв цього фільму, знайомий, мабуть, усім сучасним людям. Це небезпека повністю розчинитися в роботі й рутинних справах, стати вічно заклопотаним і невдоволеним дорослим. Але як не загубити смак до життя та здатність насолоджуватися дрібницями? Чи настільки важливі кар’єрні перспективи та професійний розвиток, аби через них забути про найголовніше – самих себе?

Дуже особистісний фільм “Чому в слимаків немає жінок” точно змусить наново замислитися над цими питаннями. Дивіться його в міжнародному конкурсі в програмі “Рухи”.

Про анімації з позаконкурсної програми #killmeplease годі й писати – вони настільки шалені та абсурдні, що їх варто виключно дивитися. Бо історія жовтого пагорба, який дуже любить розмовляти, хоче бути популярним і дивується з власних відвідувачів, видається щонайменше дивною. Відверто кажучи, вона такою і є, але її розв’язка водночас і розчулить глядача, і багато розповість про людську сутність. Адже навіть балакучий пагорб не може їй протистояти.

Фото: https://linoleumfest.com/

Наша нова реальність зі смартфоном, який став продовженням руки, справедливо викликає побоювання щодо цифрового майбутнього. Чи не станемо ми черговими персонажами якогось “Чорного дзеркала”? Все можливо, про що попереджають нас автори анімації “Час знаків”. Вони показують один із найсумніших сценаріїв, де людина виглядає просто жалюгідно порівняно з найпростішим механізмом. Але це якраз і має спонукати всіх нас не припиняти підтверджувати свою людяність і ставати людиною щодня, незважаючи на нові технології та їхній вплив на нас.

Цю антиутопічну анімацію ви можете побачити в позаконкурсній програмі “Стати людиною”.

Якщо вам подобається спостерігати за поведінкою незнайомців у метро, поїздах або будь-яких подорожах – із “Ковчегом” у вас буде схожа оптика. Адже це історія “підглядання” за життям дуже різних відвідувачів величезного круїзного лайнера, що розсікає безмежний океан. Його гості будуть дивувати, смішити, лякати та викликати питання “чому?”. Однак усі вони продемонструють, чим відрізняються та в чому завжди схожі всі люди.

На честь цієї анімації назвали одну з програм міжнародного конкурсу – “Ковчег”.

Для тих, хто любить атмосферу горорів і страшних казок, рекомендую “Сурогат” – темну, моторошну, але змістовно глибоку анімацію. Фільм про те, кого чи що нам справді варто боятися: міфічних істот або самих себе? І якщо відповідь на це питання здасться очевидною, то ось трохи складніше: що саме в людській природі є найстрашнішим?

Це єдиний український фільм, який увішов до міжнародного конкурсу, а саме до програми “Ковчег”. На фестивалі LINOLEUM відбудеться онлайн-прем’єра “Сурогата”.

Дивитися всі анімації можна абсолютно безкоштовно в будь-який час з 2 до 6 вересня на сайті MEGOGO. Обмежень кількості переглядів немає, однак покази можливі виключно на території України.

Також відбудуться офлайн покази в Києві, Запоріжжі, Одесі, Миколаєві, Рівному та Львові. У кожному з цих міст ми покажемо два блоки конкурсних фільмів, які тривають по 75 хвилин. Вичерпний розклад усіх подій (включно з освітньою програмою) шукайте за посиланням.