​У Латвійському національному художньому музеї запрацював аудіогід українською

У Латвійському національному художньому музею запустили українську версію мобільного додатку аудіогіда.

Про це повідомляють на сайті Офісу президента.

Зазначається, що це вже третій аудіогід із запланованої серії.

"Домовленість про співпрацю з музеєм та реалізацію проєкту, яким опікується Олена Зеленська, була досягнута в жовтні минулого року, під час офіційного візиту до Латвії президента й першої леді України", - йдеться в повідомленні ОП.

"Голосом" аудіогіда став заслужений артист України, актор Дмитро Суржиков.

"Я дуже вдячний за надану честь бути причетним до великої справи – поширення української мови світом. Щасливий, що маю до цього стосунок. Вірю, що це лише початок великого шляху", – прокоментував він свою участь у проєкті.

Першими роботу україномовного аудіогіда протестували учні Ризької української середньої школи. "Під час презентації аудіогіда школярам особливо сподобалася інтерактивна навігація з елементами доповненої реальності – опція, яка є цікавинкою додатку й технологічно підсилює враження від перегляду художніх творів постійної експозиції музею", - зазначили в ОП.

Фото: president.gov.ua

У межах проєкту у червні українською "заговорила" художня галерея "Альбертіна" у Відні. А на цьогорічний День Незалежності україномовний аудіогід з’явився в Національному музеї килиму в Баку. У найближчій перспективі – запуск низки аудіогідів, зокрема в Музеї історії мистецтв у Австрії та Морському музеї Чорногорії.

Нагадаємо, у вересні минулого року Олена Зеленська під час візиту до США ініціювала проєкт зі створення україномовних аудіогідів у найбільших музеях світу.

У Європі проєкт аудіогідів українською мовою запустили ще наприкінці серпня. Ним займається Український інститут. А у 2018 році пілотним проєктом став запуск аудіогіда в Національному музеї у Варшаві. У серпні 2019-го україномовна аудіоекскурсія також з'явилася у Варшавському музеї історії польських євреїв "POLIN".