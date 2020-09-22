В Україні підтвердили ще 2 884 випадки коронавірусу

За минулу добу, 21 вересня, в Україні лабораторно підтвердили 2 884 нових випадки ковіду. 1 717 пацієнтам вдалося побороти коронавірусну недугу, що є рекордною кількістю від початку пандемії. 59 людей з діагностованим COVID-19 померли.
Про це свідчать дані системи моніторингу РНБО.
Найбільше нових випадків коронавірусу виявили у Харківській області - 372. У Тернопільській області за минулу добу COVID-19 підтвердили у 293 осіб, Львівській - у 275, Києві - 270, Одеській області - 233.
Загалом із початку спалаху в Україні коронавірусом заразилися 181 237 осіб, зараз хворіють 97 694 людини. Жертвами ковіду стали 3 642 українців.
Наразі коронавірусну хворобу виявлено:
- Вінницька область — 5377 випадків;
- Волинська область — 7031 випадок;
- Дніпропетровська область — 4218 випадків;
- Донецька область — 2505 випадків;
- Житомирська область — 5121 випадок;
- Закарпатська область — 9265 випадків;
- Запорізька область — 3034 випадки;
- Івано-Франківська область — 12675 випадків;
- Кіровоградська область — 1005 випадків;
- м. Київ — 20028 випадків;
- Київська область — 8020 випадків;
- Львівська область — 18793 випадки;
- Луганська область — 767 випадків;
- Миколаївська область — 2572 випадки;
- Одеська область — 11843 випадки;
- Полтавська область — 1575 випадків;
- Рівненська область — 11353 випадки;
- Сумська область — 3184 випадки;
- Тернопільська область — 11732 випадки;
- Харківська область — 15505 випадків;
- Херсонська область — 837 випадків;
- Хмельницька область — 4937 випадків;
- Чернівецька область — 13304 випадки;
- Черкаська область — 3145 випадків;
- Чернігівська область — 3411 випадків.
Нагадаємо, учора повідомлялося про 2 675 нових випадків COVID-19 за добу.