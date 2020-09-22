В Україні підтвердили ще 2 884 випадки коронавірусу

За добу одужала рекордна кількість пацієнтів з початку пандемії.

За минулу добу, 21 вересня, в Україні лабораторно підтвердили 2 884 нових випадки ковіду. 1 717 пацієнтам вдалося побороти коронавірусну недугу, що є рекордною кількістю від початку пандемії. 59 людей з діагностованим COVID-19 померли.

Про це свідчать дані системи моніторингу РНБО.

Найбільше нових випадків коронавірусу виявили у Харківській області - 372. У Тернопільській області за минулу добу COVID-19 підтвердили у 293 осіб, Львівській - у 275, Києві - 270, Одеській області - 233.

Загалом із початку спалаху в Україні коронавірусом заразилися 181 237 осіб, зараз хворіють 97 694 людини. Жертвами ковіду стали 3 642 українців.

Наразі коронавірусну хворобу виявлено:

Вінницька область — 5377 випадків;

Волинська область — 7031 випадок;

Дніпропетровська область — 4218 випадків;

Донецька область — 2505 випадків;

Житомирська область — 5121 випадок;

Закарпатська область — 9265 випадків;

Запорізька область — 3034 випадки;

Івано-Франківська область — 12675 випадків;

Кіровоградська область — 1005 випадків;

м. Київ — 20028 випадків;

Київська область — 8020 випадків;

Львівська область — 18793 випадки;

Луганська область — 767 випадків;

Миколаївська область — 2572 випадки;

Одеська область — 11843 випадки;

Полтавська область — 1575 випадків;

Рівненська область — 11353 випадки;

Сумська область — 3184 випадки;

Тернопільська область — 11732 випадки;

Харківська область — 15505 випадків;

Херсонська область — 837 випадків;

Хмельницька область — 4937 випадків;

Чернівецька область — 13304 випадки;

Черкаська область — 3145 випадків;

Чернігівська область — 3411 випадків.

Нагадаємо, учора повідомлялося про 2 675 нових випадків COVID-19 за добу.