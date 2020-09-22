СБУ: топчиновники "Укрзалізниці" ховали вкрадені мільйони в холодильнику
СБУ: топчиновники "Укрзалізниці" ховали вкрадені мільйони в холодильнику
​Досьє FinCEN: найбільші світові банки роками допомагали клієнтам відмивати кошти, в списку - українці (оновлено)
​Досьє FinCEN: найбільші світові банки роками допомагали клієнтам відмивати кошти, в списку - українці (оновлено)
"Слуга народу" втрачає підтримку українців, - соцопитування
"Слуга народу" втрачає підтримку українців, - соцопитування
Виключеному зі "Слуги народу" нардепу Юрченку обрали запобіжний захід
Виключеному зі "Слуги народу" нардепу Юрченку обрали запобіжний захід
​Корнієнко пояснив зміни списку "Слуги народу" в Київраду
​Корнієнко пояснив зміни списку "Слуги народу" в Київраду
У "Слузі народу" відредагували список "київської команди" вже після представлення
У "Слузі народу" відредагували список "київської команди" вже після представлення
Фокін пропонує створити в ОРДЛО "тимчасовий уряд" під егідою ООН
Фокін пропонує створити в ОРДЛО "тимчасовий уряд" під егідою ООН
У Києві пожежа зі сміттєзвалища перекинулася на торф'яники (оновлено)
У Києві пожежа зі сміттєзвалища перекинулася на торф'яники (оновлено)
Монарх и монах: реванш черногорского «воина в рясе»
Монарх и монах: реванш черногорского «воина в рясе»
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

В Україні підтвердили ще 2 884 випадки коронавірусу

За добу одужала рекордна кількість пацієнтів з початку пандемії.

За минулу добу, 21 вересня, в Україні лабораторно підтвердили 2 884 нових випадки ковіду.  1 717 пацієнтам вдалося побороти коронавірусну недугу, що є рекордною кількістю від початку пандемії. 59 людей з діагностованим COVID-19 померли.

Про це свідчать дані системи моніторингу РНБО.

Найбільше нових випадків коронавірусу виявили у Харківській області - 372. У Тернопільській області за минулу добу COVID-19 підтвердили у 293 осіб, Львівській - у 275, Києві - 270, Одеській області - 233.

Загалом із початку спалаху в Україні коронавірусом заразилися 181 237 осіб, зараз хворіють 97 694 людини. Жертвами ковіду стали 3 642 українців.

Наразі коронавірусну хворобу виявлено:

  • Вінницька область — 5377 випадків;
  • Волинська область — 7031 випадок;
  • Дніпропетровська область — 4218 випадків;
  • Донецька область — 2505 випадків;
  • Житомирська область — 5121 випадок;
  • Закарпатська область — 9265 випадків;
  • Запорізька область — 3034 випадки;
  • Івано-Франківська область — 12675 випадків;
  • Кіровоградська область — 1005 випадків;
  • м. Київ — 20028 випадків;
  • Київська область — 8020 випадків;
  • Львівська область — 18793 випадки;
  • Луганська область — 767 випадків;
  • Миколаївська область — 2572 випадки;
  • Одеська область — 11843 випадки;
  • Полтавська область — 1575 випадків;
  • Рівненська область — 11353 випадки;
  • Сумська область — 3184 випадки;
  • Тернопільська область — 11732 випадки;
  • Харківська область — 15505 випадків;
  • Херсонська область — 837 випадків;
  • Хмельницька область — 4937 випадків;
  • Чернівецька область — 13304 випадки;
  • Черкаська область — 3145 випадків;
  • Чернігівська область — 3411 випадків.

Нагадаємо, учора повідомлялося про 2 675 нових випадків COVID-19 за добу.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Новини по темі:

Читайте також