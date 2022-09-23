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​Уже 391 дитина в Україні загинула від рук російських окупантів

Понад 771 отримала поранення різного ступеня тяжкості.

​Уже 391 дитина в Україні загинула від рук російських окупантів
Фото: КримРеалії

За даними ювенальних прокурорів, станом на 23 вересня, за офіційною інформацією, 391 дитина загинула через російське вторгнення в Україну.

Про це повідомили в пресслужбі Офісу генерального прокурора.

Ще понад 771 отримала поранення різного ступеня тяжкості.

В ОГП наголосили: цифри не остаточні, бо ще триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 400, Харківській – 229, Київській – 116, Миколаївській – 72, Чернігівській – 68, Луганській – 61, Херсонській – 55, Запорізькій – 47, Дніпропетровській – 26", – йдеться в повідомленні.

З останніх зареєстрованих випадків – 22 вересня внаслідок обстрілу Росією міста Торецьк на Донеччині було поранено 15-річну дівчину.

Того ж дня рашисти завдали удару по Куп’янську Харківської області. Було поранено двох дітей віком 7 та 13 років.

21 вересня через обстріл Куп’янська отримав поранення 13-річний хлопчик.  

В Офісі генпрокурора додали, що повідомити інформацію про воєнний злочин щодо дитини можна через єдиний доказовий хаб warcrimes.gov.ua, а також за телефонами: +380961004438, +380683235856.

Нагадаємо, 20 вересня росіяни обстріляли село Грушівка Куп’янського району Харківщини. Загинули дві людини, дев’ятеро отримали поранення. Серед них – четверо дітей.

В Офісі генпрокурора повідомили, що встановили п’ять випадків сексуального насильства проти дітей віком від 4 до 16 років з боку російських військових.

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