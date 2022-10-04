У Херсонській області тривають бої, у Миколаївській ворог вдарив по акваторії в Очакові

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Одеській, Запорізькій, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Полтавщині, Кіровоградщині, Чернігівщині, Київщині, Сумщині та Житомирщині.

У Дніпропетровській області вночі ворог обстріляв Нікопольський та Синельниківський райони. Найбільше постраждав Нікополь. По місту росіяни били з "Градів" та важкої артилерії. Постраждали четверо чоловіків, двоє з них – у лікарні. Пошкоджені понад 30 будинків, школа, аптека, магазини, промислове підприємство, адмінбудівлі, зерновий елеватор та лінії електропередач. Лінії уже лагодять, частину підключили, але без світла все ще залишається до 4000 сімей. У місті немає й води, оскільки перебита лінія електропостачання насосної станції водоканалу. Аварійні бригади працюють. У Марганецькій та Червоногригорівській громадах масштаби руйнацій з’ясовуються. Попередньо, без постраждалих. У Покровській громаді Синельниківського району через атаку загорілися склади сільгосппідприємства. Вогонь уже загасили. Попередньо, люди не постраждали, йдеться у повідомленні від ОВА.

Уночі росіяни завдали по Харкову два ракетних удари, попередньо – ракетами С-300. Пошкоджені інфраструктурні об’єкти. Загинула одна людина. Протягом доби ворог обстрілював населені пункти, прилеглі до лінії зіткнення та кордону з РФ. Внаслідок обстрілу лікувального закладу в Куп’янському районі загинув лікар-анестезіолог, дві медсестри отримали поранення. Крім того, протягом доби, за інформацією Обласного центру екстреної медичної допомоги, в Куп’янському районі з пораненнями госпіталізовано 63-річного чоловіка та дівчинку девʼяти років. Її стан медики оцінюють як середньої тяжкості. В області триває розмінування, за минулу добу піротехнічні підрозділи ДСНС знищили 473 вибухонебезпечних предмети, на звільнених від окупантів територіях мінна небезпека все ще дуже висока. Вчора вдень у Куп’янському районі на розтяжці підірвалися двоє чоловіків.

У Луганській області ракетні війська й артилерія упродовж минулої доби уразили два пункти управління, 12 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, два склади з боєприпасами, об’єкт протиповітряної оборони, а також інші важливі об’єкти противника. Відбиті атаки ворога в районах населених пунктів Виїмка, Майорськ, Спірне, Озерянівка, Бахмутське, Кам’янка і Тернові Поди. Під час штурмових дій ворог завдав по наших позиціях 13 артилерійських та мінометних ударів, три авіаудари та випустив ракету. Продовжується примусова мобілізація населення.

На Донеччині вночі росіяни обстріляли с. Шахтарське касетними боєприпасами. Був розрив чотирьох ракет "Урагану" над населеним пунктом, два "прильоти" із САУ. Також сьогодні вночі був ракетний обстріл Краматорська – пошкоджено приватний сектор, зруйновано будинки, поранено місцевого жителя, обстріл Костянтинівки – пошкоджено дорогу і будинки. За минулу добу на Донеччині одна людина загинула, двоє цивільних поранені.

У Миколаївській області вчора ввечері ворог завдавав ударів по акватериторії м. Очаків. Постраждалих немає. Сьогодні вночі під час обстрілів смт Березнегувате було пошкоджено об’єкти торгівлі та адміністративні будівлі. Постраждалих немає. Детальна інформація щодо руйнувань уточнюється. Вночі також зазнало обстрілів с. Новоолександрівка Інгульської громади. Інформація щодо постраждалих і руйнувань уточнюється. Сьогодні зранку – вибухи біля с. Широке. Постраждалих і руйнувань немає.

У Херсонській області від загарбників звільнено ще два населених пункти – Архангельське Високопільського району та Миролюбівку Бериславського району. Силами ППО в Бериславському районі збитий ворожий ударний гелікоптер Ка-52.

В області тривають бойові дії, ворог обстріляв майже всі населені пункти на лінії зіткнення, є поранені серед мирного населення. Найбільше пошкоджень та руйнувань цивільної інфраструктури, приватних будинків, господарчих споруд зафіксовано у смт. Архангельське та Високопіллі, селах Токареве, Іванівка, Ольгине, Миролюбівка, Орлове. За інформацією командування повітряних сил, вчора ЗСУ у Бериславському районі знищили російський штурмовик Су-25. Окупанти проводять примусову мобілізацію на тимчасово окупованих територіях.

Нагадаємо, за вчора Сили оборони знищили 370 окупантів, понад 40 танків і літак. Найбільших втрат ворог зазнав на Краматорському напрямку.